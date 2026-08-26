فيديو - بعد هدفه الأول... والدته تنتظره حتى الفجر

💚🤍 PURO AMOR DE MADRE.



🥹🫂 El reencuentro de Pablo García con su madre tras su primer gol en LaLiga... emoción absoluta.



‼️‼️ IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv (📹 @GonzaloTortosa) pic.twitter.com/N42hCWKesJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2026

عاش بابلو ، لاعب الشاب، ليلة استثنائية بعدما سجل هدف الفوز على في ، قبل أن يختتمها بلحظة عائلية مؤثرة عند عودة بعثة الفريق إلى .ودخل غارسيا بديلًا في الدقيقة 79، قبل أن يسجل بعد 4 دقائق فقط هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة، ليمنح الفوز (1-0) على ملعب "ميستايا"، معقل الخفافيش، ويحرز في الوقت نفسه أوّل أهدافه في الدوري الإسباني مع الفريق الأوّل.وبعد ساعات من اللقاء، وصلت بعثة بيتيس إلى مطار سان بابلو قرابة الثانية فجرًا، حيث كانت والدته ماريبيل تنتظره وحدها في مطار شبه خالٍ، قبل أن تّتجه نحوه فور ظهوره وتعانقه وسط لحظات عاطفيّة واضحة.وبعد ساعات من اللقاء، وصلت بعثة بيتيس إلى مطار سان بابلو قرابة الثانية فجرًا، حيث كانت والدته ماريبيل تنتظره وحدها في مطار شبه خالٍ، في لافت عكس حجم اللحظة بالنسبة إلى العائلة.وعند ظهور غارسيا، توجهت والدته نحوه مباشرة وعانقته بحرارة، بعدما انتظرته حتى وقت متأخر للاحتفال معه بهدفه الأول وانتصار فريقه.وكان الصحافي غونزالو تورتوسا موجودًا في لتصوير وصول بعثة بيتيس من فالنسيا، قبل أن يوثق المشهد ويصف انتظار الأم لابنها بأنّه "فخر وحب لا تمنحهما إلّا الأمّ".