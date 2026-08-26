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فيديو - بعد هدفه الأول... والدته تنتظره حتى الفجر

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فيديو - بعد هدفه الأول... والدته تنتظره حتى الفجر
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رياضة

2026-08-26 | 19:39
فيديو - بعد هدفه الأول... والدته تنتظره حتى الفجر

عاش بابلو غارسيا، لاعب ريال بيتيس الشاب، ليلة استثنائية

عاش بابلو غارسيا، لاعب ريال بيتيس الشاب، ليلة استثنائية بعدما سجل هدف الفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني، قبل أن يختتمها بلحظة عائلية مؤثرة عند عودة بعثة الفريق إلى إشبيلية.
ودخل غارسيا بديلًا في الدقيقة 79، قبل أن يسجل بعد 4 دقائق فقط هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة، ليمنح بيتيس الفوز (1-0) على ملعب "ميستايا"، معقل الخفافيش، ويحرز في الوقت نفسه أوّل أهدافه في الدوري الإسباني مع الفريق الأوّل. 
وبعد ساعات من اللقاء، وصلت بعثة بيتيس إلى مطار سان بابلو قرابة الثانية فجرًا، حيث كانت والدته ماريبيل تنتظره وحدها في مطار شبه خالٍ، قبل أن تّتجه نحوه فور ظهوره وتعانقه وسط لحظات عاطفيّة واضحة. 
وبعد ساعات من اللقاء، وصلت بعثة بيتيس إلى مطار سان بابلو قرابة الثانية فجرًا، حيث كانت والدته ماريبيل تنتظره وحدها في مطار شبه خالٍ، في مشهد لافت عكس حجم اللحظة بالنسبة إلى العائلة.
وعند ظهور غارسيا، توجهت والدته نحوه مباشرة وعانقته بحرارة، بعدما انتظرته حتى وقت متأخر للاحتفال معه بهدفه الأول وانتصار فريقه.
وكان الصحافي غونزالو تورتوسا موجودًا في المطار لتصوير وصول بعثة بيتيس من فالنسيا، قبل أن يوثق المشهد ويصف انتظار الأم لابنها بأنّه "فخر وحب لا تمنحهما إلّا الأمّ".
 

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