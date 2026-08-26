الشرطة تبحث عن نجم سابق في الدوري الإنجليزي

أطلقت الشرطة المجرية عملية بحث عن لاعب الوسط السابق أكوش بوزساكي، بعد الإبلاغ عن فقدانه، فيما أكدت السلطات أن البحث عنه مستمر منذ 18 آب - .وأثارت القضية قلقًا في أيضًا، حيث ارتبط اسم بوزساكي، البالغ 44 عامًا، بفترات بارزة مع كوينز بارك رينجرز وبليموث أرجايل.والغريب أنّ والده أكوش بوزساكي الأب كشف أنّه لم يكن يعلم أصلًا بأن الشرطة تبحث عن ابنه، موضحًا أنّ الأخير يقضي وقتًا طويلًا في حيث يعمل مقاولًا في مجال البناء، وأنّهما لا يتحدّثان بشكل دائم.وأضاف الأب أنّه تحدث مع نجله آخر مرّة الأسبوع الماضي، حين كان ، ما زاد الغموض حول ظروف اختفائه.، نشر بليموث رسالة دعم أعرب فيها عن أمله في العثور على بوزساكي سالمًا، فيما قال كوينز بارك رينجرز إنّ النادي يشعر بالقلق ويأمل أن يعود لاعبه السابق بخير.وخلال مسيرته في إنجلترا، خاض بوزساكي أكثر من 100 مباراة مع بليموث، قبل أن ينتقل إلى كوينز بارك رينجرز ويساهم في صعوده إلى عام 2011، ثمّ يشارك معه 18 مرة في المسابقة.