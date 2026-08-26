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فيديو - جماهير ليل تودّع بوعدي

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فيديو - جماهير ليل تودّع بوعدي
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رياضة

2026-08-26 | 19:44
فيديو - جماهير ليل تودّع بوعدي

حظي المغربي أيوب بوعدي بوداع خاص من جماهير ليل الفرنسي

حظي المغربي أيوب بوعدي بوداع خاص من جماهير ليل الفرنسي، بعد الإعلان رسميًا عن رحيله إلى مانشستر سيتي، في ختام مسيرة بدأت داخل أكاديمية النادي قبل أعوام.
وردّدت جماهير ليل اسم بوعدي طويلًا من المدرجات خلال لحظات الوداع، في مشهد عكس المكانة التي صنعها اللاعب الشاب داخل النادي، بعدما تدرّج في فئاته السنّيّة ونجح في الوصول إلى الفريق الأوّل وهو في سن مبكرة.
وانضم بوعدي إلى أكاديمية ليل عام 2021، قبل أن يفرض نفسه سريعًا ضمن الفريق الأوّل، ويصبح واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، كما سجّل حضورًا لافتًا في البطولات الأوروبّيّة رغم صغر سنه.
وأكّد مانشستر سيتي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي، البالغ 18 عامًا، بعقد يمتدّ لخمس سنوات، ليبدأ محطّة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد تجربة ناجحة في فرنسا.
وخاض بوعدي 96 مباراة بقميص ليل، كما شارك مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، قبل أن يودّع النادي الذي صنع بداياته وسط تحية جماهيرية مؤثرة.
 

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