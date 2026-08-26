فيديو - جماهير ليل تودّع بوعدي

"𝑪𝒉𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂 𝑨𝒚𝒚𝒐𝒖𝒃 𝑩𝒐𝒖𝒂𝒅𝒅𝒊" 🎶🥹



Le chant des supporters pour un dernier hommage à notre enfant du club ❤️🤍



Merci pour tout Ayyoub 🫶 pic.twitter.com/J3q5222klt — LOSC (@losclive) August 26, 2026

حظي أيوب بوعدي بوداع خاص من جماهير ليل الفرنسي، بعد الإعلان رسميًا عن رحيله إلى ، في ختام مسيرة بدأت داخل النادي قبل أعوام.وردّدت جماهير ليل اسم بوعدي طويلًا من المدرجات خلال لحظات الوداع، في عكس المكانة التي صنعها اللاعب الشاب داخل النادي، بعدما تدرّج في فئاته السنّيّة ونجح في الوصول إلى الفريق الأوّل وهو في سن مبكرة.وانضم بوعدي إلى أكاديمية ليل عام 2021، قبل أن يفرض نفسه سريعًا ضمن الفريق الأوّل، ويصبح واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في ، كما سجّل حضورًا لافتًا في البطولات الأوروبّيّة رغم صغر سنه.وأكّد سيتي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي، البالغ 18 عامًا، بعقد يمتدّ لخمس سنوات، ليبدأ محطّة في الدوري الإنجليزي بعد تجربة ناجحة في .وخاض بوعدي 96 مباراة بقميص ليل، كما شارك مع المنتخب المغربي في 2026، قبل أن يودّع النادي الذي صنع بداياته وسط تحية جماهيرية مؤثرة.