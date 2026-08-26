تهم خطيرة تلاحق رحيم ستيرلينغ

يواجه النجم الإنجليزي ستيرلينغ أزمة قانونيّة ، بعدما وُجّهت إليه رسميًا تهم القيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز، المعروف "غاز الضحك"، إضافة إلى عدم تقديم عيّنة للفحص، على خلفية حادث سير وقع في الماضي.وتعود القضية إلى 28 مايو 2026، حين اصطدمت سيارة لامبورغيني كان يقودها ستيرلينغ بالحواجز على في هامبشاير، من دون تسجيل إصابات أو تورط مركبات أخرى في الحادث.وكان ستيرلينغ، البالغ 31 عامًا، قد أوقف يومها للاشتباه في القيادة تحت تأثير المخدّرات والقيادة الخطرة وحيازة مادّة مخدّرة خاضعة للرقابة ومصنّفة ضمن الفئة الأقل خطورة قانونيًا في ، قبل الإفراج عنه بكفالة أثناء استكمال التحقيقات.وبعد انتهاء التحقيق، وُجّهت إليه رسميًا تهم القيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز وعدم تقديم عيّنة للفحص، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في باسينغستوك يوم 15 أيلول - سبتمبر.وسبق لستيرلينغ اللعب مع ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، كما مثّل منتخب بين عامي 2012 و2022، وخاض معه أكثر من 80 مباراة دولية.