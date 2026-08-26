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تهم خطيرة تلاحق رحيم ستيرلينغ

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تهم خطيرة تلاحق رحيم ستيرلينغ
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رياضة

2026-08-26 | 19:45
تهم خطيرة تلاحق رحيم ستيرلينغ

وُجّهت إليه رسميًا تهم القيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز

يواجه النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ أزمة قانونيّة جديدة، بعدما وُجّهت إليه رسميًا تهم القيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز، المعروف باسم "غاز الضحك"، إضافة إلى عدم تقديم عيّنة للفحص، على خلفية حادث سير وقع في مايو الماضي.
وتعود القضية إلى 28 مايو 2026، حين اصطدمت سيارة لامبورغيني كان يقودها ستيرلينغ بالحواجز على الطريق السريع في هامبشاير، من دون تسجيل إصابات أو تورط مركبات أخرى في الحادث.
وكان ستيرلينغ، البالغ 31 عامًا، قد أوقف يومها للاشتباه في القيادة تحت تأثير المخدّرات والقيادة الخطرة وحيازة مادّة مخدّرة خاضعة للرقابة ومصنّفة ضمن الفئة الأقل خطورة قانونيًا في بريطانيا، قبل الإفراج عنه بكفالة أثناء استكمال التحقيقات.
وبعد انتهاء التحقيق، وُجّهت إليه رسميًا تهم القيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز وعدم تقديم عيّنة للفحص، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في باسينغستوك يوم 15 أيلول - سبتمبر.
وسبق لستيرلينغ اللعب مع ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، كما مثّل منتخب إنجلترا بين عامي 2012 و2022، وخاض معه أكثر من 80 مباراة دولية.
 

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