فيديو - البرنابيو يكرّم كوكوريلا وأويارزابال

BERNABÉU HONORS OYARZABAL AND CUCURELLA! 🏆👏🏼



Before Real Madrid vs. Real Sociedad, the Spanish World Cup champions received a guard of honor! 🇪🇸#Oyarzabal #Cucurella #RealMadrid #Spain #Football pic.twitter.com/m1TohqFWeh — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 26, 2026

كرّم ملعب "سانتياغو برنابيو" الإسباني مارك كوكوريلا وميكيل أويارزابال، بطلي ، قبل انطلاق مواجهة وريال سوسيداد في .وقبل صافرة البداية، اصطف لاعبو الفريقين في ممر شرفي، ودخل كوكوريلا إلى أرض الملعب حاملًا كأس ، قبل أن ينضم إليه أويارزابال وسط تصفيق جماهير ، التي حيّت بطلي المنتخب الإسباني رغم وقوفهما على طرفين متنافسين بعد دقائق.ويأتي التكريم بعد تتويج بلقب مونديال 2026 على حساب الأرجنتين (1-0) بعد التمديد في النهائي، في بطولة لعب خلالها كوكوريلا دورًا أساسيًا، بينما كان أويارزابال من أبرز عناصر المنتخب المتوّج.وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد (4-1)، بفضل ثلاثية كيليان مبابي وهدف فينيسيوس جونيور، فيما سجل لوكا سوتشيتش هدف الفريق الباسكي الوحيد.وشهدت الأمسية مفارقة خاصّة، إذ تلقّى كوكوريلا التكريم في أوّل ظهور له على ملعب البرنابيو بقميص ريال مدريد، بينما دخل أويارزابال اللقاء قائدًا لريال سوسيداد.