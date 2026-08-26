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فيديو - البرنابيو يكرّم كوكوريلا وأويارزابال

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فيديو - البرنابيو يكرّم كوكوريلا وأويارزابال
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رياضة

2026-08-26 | 19:46
فيديو - البرنابيو يكرّم كوكوريلا وأويارزابال

كرّم ملعب "سانتياغو برنابيو" الثنائي الإسباني مارك كوكوريلا وميكيل أويارزابال، بطلي كأس العالم،

كرّم ملعب "سانتياغو برنابيو" الثنائي الإسباني مارك كوكوريلا وميكيل أويارزابال، بطلي كأس العالم، قبل انطلاق مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.
وقبل صافرة البداية، اصطف لاعبو الفريقين في ممر شرفي، ودخل كوكوريلا إلى أرض الملعب حاملًا كأس العالم، قبل أن ينضم إليه أويارزابال وسط تصفيق جماهير ريال مدريد، التي حيّت بطلي المنتخب الإسباني رغم وقوفهما على طرفين متنافسين بعد دقائق.
ويأتي التكريم بعد تتويج إسبانيا بلقب مونديال 2026 على حساب الأرجنتين (1-0) بعد التمديد في النهائي، في بطولة لعب خلالها كوكوريلا دورًا أساسيًا، بينما كان أويارزابال من أبرز عناصر المنتخب المتوّج.
وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد (4-1)، بفضل ثلاثية كيليان مبابي وهدف فينيسيوس جونيور، فيما سجل لوكا سوتشيتش هدف الفريق الباسكي الوحيد.
وشهدت الأمسية مفارقة خاصّة، إذ تلقّى كوكوريلا التكريم في أوّل ظهور له على ملعب البرنابيو بقميص ريال مدريد، بينما دخل أويارزابال اللقاء قائدًا لريال سوسيداد.
 
 

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سانتياغو برنابيو

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ميكيل أويارزابال

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