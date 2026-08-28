أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - موراتا ينهار باكيًا في تقديمه مع ليغانيس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - موراتا ينهار باكيًا في تقديمه مع ليغانيس
A-
A+

رياضة

2026-08-28 | 19:21
فيديو - موراتا ينهار باكيًا في تقديمه مع ليغانيس

غلبته الدموع أثناء حديثه عن والده وذكرياته الأولى في ملعب "بوتاركي"

عاش ألفارو موراتا لحظة مؤثرة خلال تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف ليغانيس، بعدما غلبته الدموع أثناء حديثه عن والده وذكرياته الأولى في ملعب "بوتاركي"، الذي سيبدأ فيه فصلًا جديدًا من مسيرته.
وانضم المهاجم الإسباني إلى ليغانيس على سبيل الإعارة من كومو الإيطالي، مع خيار الشراء، مفضلًا العودة إلى مدريد واللعب في الدرجة الثانية رغم امتلاكه عروضًا أخرى. 
وأكّد خلال تقديمه أنّ قراره كان سهلًا، معتبرًا أنّ كرة القدم لا تقتصر على دوري الأبطال وحصد الألقاب، خصوصًا بعد سنوات وصفها بالصعبة على الصعيدين الشخصي والعائلي.
وجاءت اللحظة الأكثر عاطفية عندما تذكّر إحدى أولى المباريات التي حضرها مع والده في "بوتاركي" بين ليغانيس وأتلتيكو مدريد، كاشفًا أنه دخل يومها إلى أرض الملعب جامعًا للكرات، قبل أن تتوقف كلماته ويجهش بالبكاء.
وأضاف موراتا أنّه لم يكن يتخيّل يومًا أن يرتدي قميص ليغانيس، لكنه شدد على أن العودة إلى بيئة يشعر فيها بالراحة والسعادة كانت عاملًا حاسمًا في اختياره.
وأكّد المهاجم الإسباني أنه يريد استعادة أفضل مستوياته ومساعدة الفريق بخبرته وأهدافه على المنافسة بقوة خلال الموسم، واضعًا هدف الصعود في صدارة طموحاته مع ناديه الجديد.

مقالات ذات صلة

مدرب منتخب الارجنتين ينهار باكياً بعد الخسارة (فيديو)
2026-07-20

مدرب منتخب الارجنتين ينهار باكياً بعد الخسارة (فيديو)

سابين نحاس تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة نجل نورا رحال وتنهار باكية
2026-06-30

سابين نحاس تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة نجل نورا رحال وتنهار باكية

دارين حمزة تكشف أسرارًا لأول مرة... وتنهار باكية على الهواء بسبب والدتها
2026-07-10
Play

دارين حمزة تكشف أسرارًا لأول مرة... وتنهار باكية على الهواء بسبب والدتها

فيديو - موراتا ينهار باكيًا في تقديمه مع ليغانيس

رياضة

كرة القدم

ليغانيس

ألفارو موراتا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برشلونة يكتب رقمًا تاريخيًا في كامب نو
"فيفا" يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو – لقطة طريفة بين هالاند وشرقي بعد مباراة السيتي
19:20

فيديو – لقطة طريفة بين هالاند وشرقي بعد مباراة السيتي

لقطة طريفة جمعت إيرلينغ هالاند وريان شرقي، بعد فوز سيتي (4-1) وتألّق الثنائي

19:20

فيديو – لقطة طريفة بين هالاند وشرقي بعد مباراة السيتي

لقطة طريفة جمعت إيرلينغ هالاند وريان شرقي، بعد فوز سيتي (4-1) وتألّق الثنائي

برشلونة يكتب رقمًا تاريخيًا في كامب نو
19:18

برشلونة يكتب رقمًا تاريخيًا في كامب نو

دفع المدرّب هانسي فليك بأصغر تشكيلة أساسية للنادي على أرضه

19:18

برشلونة يكتب رقمًا تاريخيًا في كامب نو

دفع المدرّب هانسي فليك بأصغر تشكيلة أساسية للنادي على أرضه

"فيفا" يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين
2026-08-27

"فيفا" يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين

وافق على احتساب المباريات الودّيّة من الفئة "A"، ضمن مدّة الإيقاف

2026-08-27

"فيفا" يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين

وافق على احتساب المباريات الودّيّة من الفئة "A"، ضمن مدّة الإيقاف

اخترنا لكم
فيديو – لقطة طريفة بين هالاند وشرقي بعد مباراة السيتي
19:20
برشلونة يكتب رقمًا تاريخيًا في كامب نو
19:18
"فيفا" يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين
2026-08-27
فيديو - اشتباك ناري يهز سباقات بريطانيا
2026-08-27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026