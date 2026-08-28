برشلونة يكتب رقمًا تاريخيًا في كامب نو

دخل تاريخ ملعب "كامب نو" خلال فوزه على أتلتيك بلباو (2-0) في ، بعدما دفع المدرّب هانسي بأصغر تشكيلة أساسية للنادي على أرضه، بمتوسّط أعمار بلغ 23.18 عامًا فقط.وضمّت التشكيلة 10 لاعبين وُلدوا في القرن الحادي والعشرين، بينما كان البرازيلي رافينيا الوحيد المولود في القرن الماضي، كما تواجد 7 لاعبين سبق لهم التدرّج في "لا ماسيا".وضمّت التشكيلة جوان غارسيا، إريك غارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، إسبارت، مارك برنال، ، ، فيرمين لوبيز، غوردون ورافينيا.وحطّم فريق فليك رقمًا صمد منذ عام 2011، حين دفع بيب غوارديولا بتشكيلة بلغ متوسط أعمارها 23.26 عامًا أمام باتي بوريسوف في .واكتملت الليلة بانتصار برشلونة، إذ سجّل رافينيا الهدف الأوّل في الدقيقة 37، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الثاني في الدقيقة 82، ليجمع النادي بين الرقم التاريخي والانتصار في أوّل مباراة له بالدوري هذا الموسم على ملعبه.