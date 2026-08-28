برشلونة يكتب رقمًا تاريخيًا في كامب نو

دخل برشلونة
تاريخ ملعب "كامب نو" خلال فوزه على أتلتيك بلباو (2-0) في الدوري الإسباني
، بعدما دفع المدرّب هانسي فليك
بأصغر تشكيلة أساسية للنادي على أرضه، بمتوسّط أعمار بلغ 23.18 عامًا فقط.
وضمّت التشكيلة 10 لاعبين وُلدوا في القرن الحادي والعشرين، بينما كان البرازيلي رافينيا الوحيد المولود في القرن الماضي، كما تواجد 7 لاعبين سبق لهم التدرّج في أكاديمية
"لا ماسيا".
وضمّت التشكيلة جوان غارسيا، إريك غارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، تشافي
إسبارت، مارك برنال، بيدري
، لامين يامال
، فيرمين لوبيز، أنتوني
غوردون ورافينيا.
وحطّم فريق فليك رقمًا صمد منذ عام 2011، حين دفع بيب غوارديولا بتشكيلة بلغ متوسط أعمارها 23.26 عامًا أمام باتي بوريسوف في دوري أبطال أوروبا
.
واكتملت الليلة بانتصار برشلونة، إذ سجّل رافينيا الهدف الأوّل في الدقيقة 37، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الثاني في الدقيقة 82، ليجمع النادي بين الرقم التاريخي والانتصار في أوّل مباراة له بالدوري هذا الموسم على ملعبه.