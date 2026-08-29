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تفصيل عائلي يعقّد انتقال ألفاريز إلى أرسنال

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تفصيل عائلي يعقّد انتقال ألفاريز إلى أرسنال
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رياضة

2026-08-29 | 06:36
تفصيل عائلي يعقّد انتقال ألفاريز إلى أرسنال

لا تتعلّق تحفّظات ألفاريز على العودة إلى إنجلترا بالمشروع الرياضي لأرسنال، وإنّما بوضع عائلته

برز عامل شخصي جديد قد يؤثّر في مستقبل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، مع استمرار اهتمام أرسنال بضمّه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفيّة.
وبحسب تقارير أرجنتينيّة، لا تتعلّق تحفّظات ألفاريز على العودة إلى إنجلترا بالمشروع الرياضي لأرسنال، وإنّما بوضع عائلته. فاللاعب اعتاد الانتقال والإقامة برفقة عدد كبير من أفراد أسرته، بينهم والداه وإخوته، فيما تسمح القواعد البريطانيّة بصورة أسهل بإقامة الزوجة والأبناء، بينما يحتاج باقي أفراد العائلة إلى ترتيبات وتأشيرات منفصلة.
وسبق أن واجه ألفاريز المشكلة نفسها خلال تجربته مع مانشستر سيتي، إذ انتهت تصاريح إقامة بعض أقاربه بعد نحو عامين، ما اضطرّهم إلى مغادرة إنجلترا أو البحث عن مسارات قانونية أخرى للإقامة.
ويعيش المهاجم حاليًا في إسبانيا محاطًا بعائلته، وهو عامل يفضّل الحفاظ عليه، إلى جانب رغبته الرياضية في الانتقال إلى برشلونة.
وفي المقابل، يتمسّك أتلتيكو بعدم بيعه إلى برشلونة، ما يضع ألفاريز أمام خيارين حاليًا: البقاء في مدريد أو إعادة النظر في عرض أرسنال.
 

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جوليان ألفاريز

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