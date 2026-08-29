فيديو - ميسي في دور الأب داخل إنتر ميامي

Leo and antonela at the Inter Miami training ground today❤️ pic.twitter.com/CG2BATbK3M — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) August 28, 2026

ظهر هذه المرة بعيدًا عن أجواء المباريات، خلال متابعته تدريبات أبنائه في إنتر ميامي برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، في لقطة عائلية لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير النجم الأرجنتيني.وجلس قائد إنتر ميامي في مدرجات منشأة النادي إلى جانب أنتونيلا، وهو يتابع الحصة التدريبية للأطفال بهدوء، في أظهر جانبًا مختلفًا من حياته اليومية بعيدًا عن ضغوط المنافسات.وينشط أبناء ميسي الثلاثة، تياغو وماتيو وسيرو، ضمن الفئات العمرية في أكاديمية إنتر ميامي، حيث يواصلون خطواتهم الأولى في داخل النادي الذي يدافع والدهم عن ألوانه منذ انتقاله إلى الولايات المتّحدة.وبات ظهور ميسي في تدريبات أبنائه مشهدًا متكرّرًا خلال الفترة ، إذ يحرص على متابعة تطورهم الكروي من قرب كلما سمح له برنامجه مع الفريق الأول.وتأتي اللقطة في وقت يواصل فيه ميسي موسمه مع إنتر ميامي، لكنّه خصص جزءًا من يومه لمتابعة أبنائه، في مشهد جمع بين حضوره كنجم عالمي ودوره كأب يتابع تفاصيل بداياتهم الكروية.