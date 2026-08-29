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فيديو - موهبة أياكس تُذهل الجماهير في تحدٍّ استثنائي

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فيديو - موهبة أياكس تُذهل الجماهير في تحدٍّ استثنائي
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رياضة

2026-08-29 | 09:17
فيديو - موهبة أياكس تُذهل الجماهير في تحدٍّ استثنائي

نجح في إبقاء الكرة في الهواء 3,085 مرة متتالية

قدّم سيب زيلدينتويس، لاعب فريق أياكس تحت 11 عامًا، استعراضًا استثنائيًا قبل مواجهة الفريق الأول أمام سيون السويسري في إياب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما نجح في إبقاء الكرة في الهواء 3,085 مرة متتالية داخل ملعب "يوهان كرويف أرينا".
ولم يكن التحدّي استعراضيًّا فقط، إذ خُصّص يورو واحد لمؤسّسة أياكس عن كلّ لمسة ناجحة، ليرفع اللاعب الصغير في النهاية 3,085 يورو لمصلحة المشاريع الاجتماعيّة التابعة للنادي، وكان بإمكانه مواصلة المحاولة، لكنّ المنظّمين اضطروا إلى إيقافه مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.
وحظي زيلدينتويس بتصفيق جماهيري كبير بعد إنهاء التحدّي، فيما وصف أياكس أداءه بأنه مشاركة استثنائية في مسابقة "ريتشارد فيتشخه" الخاصة بمهارات التحكّم بالكرة.
ويبلغ اللاعب 10 أعوام، وانضم إلى أكاديميّة أياكس في تموز - يوليو 2026، بعدما كان يلعب مع نادي VVC الهولندي

واكتملت الليلة بتأهل أياكس إلى مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما فاز على سيون (5-3) إيابًا، ليحسم المواجهة (9-5) في مجموع المباراتين.
 

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رياضة

كرة القدم

سيب زيلدينتويس

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