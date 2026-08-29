فيديو - موهبة أياكس تُذهل الجماهير في تحدٍّ استثنائي

🚨😳 UN NIÑO DEL AJAX HIZO 3.085 TOQUES SEGUIDOS… Y TUVIERON QUE PARARLE



⚽ Syb Zeldenthuis, Sub-11, convirtió cada toque en 1€ para la Ajax Foundation



💰 Terminó recaudando 3.085€ y solo paró porque empezaba el Ajax-Sion de Conference League pic.twitter.com/LM6BQkN4sn — Post United (@postunited) August 29, 2026

قدّم سيب زيلدينتويس، لاعب فريق تحت 11 عامًا، استعراضًا استثنائيًا قبل مواجهة الفريق الأول أمام سيون السويسري في إياب ملحق ، بعدما نجح في إبقاء في 3,085 مرة متتالية داخل ملعب "يوهان كرويف أرينا".ولم يكن التحدّي استعراضيًّا فقط، إذ خُصّص واحد لمؤسّسة أياكس عن كلّ لمسة ناجحة، ليرفع اللاعب الصغير في النهاية 3,085 يورو لمصلحة المشاريع الاجتماعيّة التابعة للنادي، وكان بإمكانه مواصلة المحاولة، لكنّ المنظّمين اضطروا إلى إيقافه مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.وحظي زيلدينتويس بتصفيق جماهيري كبير بعد إنهاء التحدّي، فيما وصف أياكس أداءه بأنه مشاركة استثنائية في مسابقة "ريتشارد فيتشخه" الخاصة بمهارات التحكّم بالكرة.ويبلغ اللاعب 10 أعوام، وانضم إلى أكاديميّة أياكس في - يوليو 2026، بعدما كان يلعب مع نادي VVC .واكتملت الليلة بتأهل أياكس إلى مرحلة الدوري في المؤتمر ، بعدما فاز على سيون (5-3) إيابًا، ليحسم المواجهة (9-5) في مجموع المباراتين.