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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في السعودية

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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في السعودية
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رياضة

2026-08-29 | 10:53
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في السعودية

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة الأرقام القياسية

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة الأرقام القياسية، بعدما قاد النصر إلى الفوز على التعاون (2-1)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وسجّل الهدف رقم 978 في مسيرته الاحترافية.
وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 50، بعدما تابع تسديدة محمد سيماكان وحوّل الكرة إلى الشباك، ليمنح النصر هدف الفوز ويحافظ لفريقه على العلامة الكاملة بعد 4 جولات من الموسم الجديد.
ولم يكن الهدف عاديًا على الصعيد الفردي، إذ رفع رونالدو رصيده إلى 104 أهداف في 110 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين بقميص النصر، لينفرد بلقب الهداف التاريخي للنادي في المسابقة، متجاوزًا محمد السهلاوي الذي كان يتصدّر القائمة بـ103 أهداف.
وبهذا الرقم، أصبح النجم البرتغالي على بعد 22 هدفًا فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، وهو الهدف الكبير الذي يطارده في المرحلة الأخيرة من مشواره.
وعقب المباراة، عبّر رونالدو عن سعادته بالإنجاز، مؤكّدًا أن الفضل لا يعود إليه وحده، وموجّهًا الشكر إلى زملائه وجماهير النصر على دعمهم المتواصل.
 

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