رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في السعودية

واصل كتابة الأرقام القياسية، بعدما قاد النصر إلى الفوز على التعاون (2-1)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من روشن السعودي، وسجّل الهدف رقم 978 في مسيرته الاحترافية.وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 50، بعدما تابع تسديدة محمد سيماكان وحوّل إلى الشباك، ليمنح النصر هدف الفوز ويحافظ لفريقه على العلامة الكاملة بعد 4 جولات من الموسم الجديد.ولم يكن الهدف عاديًا على الصعيد الفردي، إذ رفع رونالدو رصيده إلى 104 أهداف في 110 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين بقميص النصر، لينفرد بلقب الهداف التاريخي للنادي في المسابقة، متجاوزًا محمد السهلاوي الذي كان يتصدّر القائمة بـ103 أهداف.وبهذا الرقم، أصبح النجم على بعد 22 هدفًا فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، وهو الهدف الكبير الذي يطارده في المرحلة من مشواره.وعقب المباراة، عبّر رونالدو عن سعادته بالإنجاز، مؤكّدًا أن الفضل لا يعود إليه وحده، وموجّهًا الشكر إلى زملائه وجماهير النصر على دعمهم المتواصل.