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فيديو - النصر يحتفل ببوستيكوغلو بطريقته الخاصة

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فيديو - النصر يحتفل ببوستيكوغلو بطريقته الخاصة
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رياضة

2026-08-29 | 10:57
فيديو - النصر يحتفل ببوستيكوغلو بطريقته الخاصة

فاجأ اللاعبون مدرّبهم عند دخوله إلى ملعب التدريبات، وردّدوا له أغنية "عيد ميلاد سعيد"، قبل أن يطفئ شمعة

احتفل لاعبو النصر السعودي بعيد ميلاد مدرّبهم الأسترالي أنجي بوستيكوغلو خلال الحصّة التدريبيّة للفريق في الرياض، في أجواء مرحة سبقت مواجهة التعاون ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
وفاجأ اللاعبون مدرّبهم عند دخوله إلى ملعب التدريبات، وردّدوا له أغنية "عيد ميلاد سعيد"، قبل أن يطفئ شمعة وُضعت على كعكة أُعدت خصيصًا للمناسبة، وسط ابتسامات اللاعبين، ومن بينهم قائد الفريق كريستيانو رونالدو، وجاء الاحتفال بمناسبة بلوغ بوستيكوغلو عامه الـ61 في 27 أغسطس.
وشكر المدرب الأسترالي لاعبيه على اللفتة، قبل أن يمازحهم بطلب "هديّة أخرى" في المباراة التالية، بعدما اعتبر الفوز المثير على الاتفاق (3-2)، إثر قلب تأخر الفريق بهدفين رغم اللعب بعشرة لاعبين، هدية أولى بمناسبة عيد ميلاده.
ولم يتأخّر لاعبو النصر في تنفيذ طلب مدربهم، إذ تغلب الفريق على التعاون (2-1) في اليوم التالي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري، بعدما سجل صامويل كوستا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يمنح رونالدو النصر هدف الفوز في الدقيقة 50.
وبذلك احتفل بوستيكوغلو بعيد ميلاده بانتصارين متتاليين، فيما واصل النصر بدايته المثالية ورفع رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
 
 

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