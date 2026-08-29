فيديو - النصر يحتفل ببوستيكوغلو بطريقته الخاصة

لاعبو النصر السعودي بعيد ميلاد مدرّبهم الأسترالي أنجي بوستيكوغلو خلال الحصّة التدريبيّة للفريق في ، في أجواء مرحة سبقت مواجهة التعاون ضمن الجولة الرابعة من روشن السعودي.وفاجأ اللاعبون مدرّبهم عند دخوله إلى ملعب التدريبات، وردّدوا له أغنية "عيد ميلاد "، قبل أن يطفئ شمعة وُضعت على كعكة أُعدت خصيصًا للمناسبة، وسط ابتسامات اللاعبين، ومن بينهم قائد الفريق ، وجاء الاحتفال بمناسبة بلوغ بوستيكوغلو عامه الـ61 في 27 أغسطس.وشكر المدرب الأسترالي لاعبيه على اللفتة، قبل أن يمازحهم بطلب "هديّة أخرى" في المباراة التالية، بعدما اعتبر الفوز المثير على الاتفاق (3-2)، إثر قلب تأخر الفريق بهدفين رغم اللعب بعشرة لاعبين، هدية أولى بمناسبة عيد ميلاده.ولم يتأخّر لاعبو النصر في تنفيذ طلب مدربهم، إذ تغلب الفريق على التعاون (2-1) في التالي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري، بعدما سجل صامويل كوستا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يمنح رونالدو النصر هدف الفوز في الدقيقة 50.وبذلك احتفل بوستيكوغلو بعيد ميلاده بانتصارين متتاليين، فيما واصل النصر بدايته المثالية ورفع رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.