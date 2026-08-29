فيديو - غضب أليسون ينفجر بعد مباراة ليفربول

ركل الحارس البرازيلي أليسون بيكر لوحة التبديلات الإلكترونية بقوّة

تحوّلت نهاية مباراة ونوتنغهام فورست في الجولة الثانية من إلى غاضب، بعدما ركل الحارس البرازيلي أليسون بيكر لوحة التبديلات الإلكترونية بقوّة عقب التعادل 2-2 على ملعب "أنفيلد"، ما تسبّب في إحداث ثقب فيها.

وجاء غضب أليسون على خلفيّة لقطة أثارت احتجاج ليفربول، بعدما كان المدرب أندوني إيراولا يستعدّ لإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، لكنّ الحكم الرابع تيم روبنسون واجه مشكلة في تجهيز اللوحة الإلكترونيّة، فتأخّرت التغييرات لأكثر من دقيقتين رغم خروج من الملعب ثلاث مرات.

وخلال الانتظار، نفّذ ليام ديلاب رمية تماس سريعة وصلت إلى نيكو ويليامز، الذي انطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعّرض لعرقلة من أليسون، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها غيبس-وايت هدف تقدّم فورست (2-1) في الدقيقة 70.

ودخلت تبديلات ليفربول بعد الهدف مباشرة، فيما انتقد إيراولا التأخير مؤكّدًا أنّه طلب إجراء التغييرات قبل اللقطة بعدّة دقائق. وكان أليسون قد حصل على بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على قرار ركلة الجزاء.

ونجح فيكتور مونيوز في تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 82، قبل أن يفرغ أليسون غضبه في لوحة التبديلات بعد صافرة النهاية.