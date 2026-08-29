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فيديو – لاعب النصر في لقطة لا تتكرر

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فيديو – لاعب النصر في لقطة لا تتكرر
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رياضة

2026-08-29 | 17:23
فيديو – لاعب النصر في لقطة لا تتكرر

خرج من الملعب من تلقاء نفسه ثم عاد عندما أدرك أنّه فهم قرار التبديل بصورة خاطئة

شهدت مباراة العين والنصر، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، لقطة غريبة كان بطلها الكولومبي كيفن أغوديلو، لاعب النصر، بعدما غادر أرض الملعب معتقدًا أن الجهاز الفني قرر استبداله.
وبمجرد وصوله إلى المنطقة الفنية، تبيّن أن التبديل لم يكن مخصصًا له، ليضطر اللاعب إلى العودة مجددًا إلى أرض الملعب بعد نحو دقيقة ومواصلة المباراة، وسط حالة من الاستغراب على مقاعد البدلاء.
وكان أغوديلو قد بدأ اللقاء أساسيًا في صفوف النصر على استاد هزاع بن زايد، في مواجهة شهدت تقدّم الضيوف أوّلًا عبر كريس بيديا قبل نهاية الشوط الأوّل، فيما كان سفيان رحيمي قد أهدر ركلة جزاء للعين.
وفي الشوط الثاني، سجّل رامي ربيعة هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز العين (2-1) ومواصلته بدايته المثالية في البطولة.
ورفع العين رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمّد رصيد النصر عند 4 نقاط، لكنّ لقطة أغوديلو بقيت من أغرب مشاهد اللقاء، بعدما خرج من الملعب من تلقاء نفسه ثم عاد عندما أدرك أنه فهم قرار التبديل بصورة خاطئة.
 
 

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كيفن أغوديلو

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