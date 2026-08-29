مايوركا يطرد لاعبَين بعد فضيحة جنسيّة

أعلن فسخ عقدي لاعبين من أكاديميّته، بعد توقيفهما من الشرطة الإسبانيّة على خلفيّة تسجيل مقطع حميم لفتاة قاصر من دون علمها أو موافقتها، في واقعة تعود إلى 14 آب - الجاري في مدينة بالما.وبحسب مصادر التحقيق، كانت الفتاة، وهي قاصر تجاوزت 16 عامًا، قد وافقت على إقامة علاقة مع أحد اللاعبين، وهو بالغ، داخل يقيم فيه عدد من الشبّان المرتبطين بالنادي.وخلال وجودهما في إحدى الغرف، اكتشفت وجود اللاعب الآخر، وهو قاصر، مختبئًا داخل خزانة ويسجل المشهد بهاتفه من دون موافقتها، لتتقدم لاحقًا ببلاغ إلى الشرطة.وأوقفت الشرطة اللاعبين للاشتباه في ارتكابهما جريمة تتعلّق بفساد القاصرين، وأُحيل ملف اللاعب القاصر إلى نيابة الأحداث، فيما مثل اللاعب البالغ أمام قاضي المناوبة قبل الإفراج عنه مع استمرار التحقيق.وأكد أنه فتح تحقيقًا داخليًا فور علمه بالقضيّة، قبل أن يقرر إنهاء عقدَي اللاعبَين نهائيًّا، مشدّدًا على التزامه بالقواعد الداخليّة والقيم التي تحكم سلوك جميع أفراد النادي.