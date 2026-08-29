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فيديو - مسلّحون يحرقون حلبة ملاكمة في المكسيك

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فيديو - مسلّحون يحرقون حلبة ملاكمة في المكسيك
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رياضة

2026-08-29 | 18:33
فيديو - مسلّحون يحرقون حلبة ملاكمة في المكسيك

اقتحم مسلّحون مجمّعًا رياضيًا كان يستعد لاستضافة أمسية ملاكمة

شهدت مدينة هيرموسيو المكسيكية حادثة خطيرة، بعدما اقتحم مسلّحون مجمّعًا رياضيًا كان يستعد لاستضافة أمسية ملاكمة، وأطلقوا النار قبل أن يضرموا النار في الحلبة المخصصة للحدث.
ووقعت الحادثة مساء الجمعة داخل مركز الاستخدامات المتعددة في هيرموسيو، حيث كانت الاستعدادات جارية لإقامة فعالية "Noche Suprema" في اليوم التالي، بمشاركة ملاكمين محترفين ومؤثّرين، إضافة إلى حفل موسيقي في ختام الأمسية.
وكان عشرات الرياضيّين والعاملين يتواجدون داخل المنشأة لحظة الاقتحام، ما دفع بعضهم إلى الارتماء أرضًا والاحتماء تفاديًا لإطلاق النار، فيما لم تُسجّل أي إصابات.
وتدخّلت الشرطة وقوّات الأمن والإطفاء والصليب الأحمر، ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق الذي اندلع في المنطقة التي نُصبت فيها الحلبة، فيما فتحت السلطات تحقيقًا لتحديد هويّة المسؤولين عن الهجوم.
وعقب الحادثة، تقرر إلغاء أمسية الملاكمة بالكامل، فيما أكّدت السلطات أنّ الهجوم استهدف تنظيم وإنتاج الفعاليّة، وليس مستخدمي المنشأة الرياضيّة.
 
 

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