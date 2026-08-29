أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

اعتداء قرب "لا بومبونيرا" يجرّ اسم ريكيلمي إلى الواجهة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعتداء قرب &quot;لا بومبونيرا&quot; يجرّ اسم ريكيلمي إلى الواجهة
A-
A+

رياضة

2026-08-29 | 18:35
اعتداء قرب "لا بومبونيرا" يجرّ اسم ريكيلمي إلى الواجهة

اتّهمت فالنتينا سالسيدو، المعروفة بارتباطها بأجواء بوكا، أشخاصًا مقرّبين من شقيق خوان رومان ريكيلمي

أثارت حادثة اعتداء وقعت قبل مباراة بوكا جونيورز ولانوس في "لا بومبونيرا" جدلًا واسعًا في الأرجنتين، بعدما اتّهمت فالنتينا سالسيدو، المعروفة بارتباطها بأجواء بوكا، أشخاصًا مقرّبين من شقيق رئيس النادي خوان رومان ريكيلمي بالوقوف خلف الهجوم.
وقالت سالسيدو إنّها كانت متّجهة إلى الملعب برفقة صديقتين عندما اعترضتها 4 نساء، قبل أن تتعرّض للضرب والركل وشدّ الشعر، مؤكّدة أنّ إحدى المهاجمات كانت تحمل أداة حادّة وهدّدتها بإصابة وجهها.
واتّهمت سالسيدو إيزكييل بينفينوتو، المقرّب من كريستيان "تشانشي" ريكيلمي، شقيق رئيس بوكا، بتدبير الاعتداء، كما قالت إنّها سبق أن تلقّت تهديدات عبر أطراف ثالثة. 
وأكّد شريكها، الصحافي بابلو كاروزا، تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة وتسليم الأدلّة المتوافرة للتحقيق، محمّلًا المعنيّين مسؤولية أيّ خطر قد تتعرّض له سالسيدو مستقبلًا.
وجاءت الحادثة قبيل مواجهة بوكا ولانوس، التي انتهت بفوز بوكا (1-0) بهدف متأخّر لتوماس بيلمونتي.
 

مقالات ذات صلة

نائب "قواتي" لـ نائب "أمل": لا يحق لكم!
2026-06-26

نائب "قواتي" لـ نائب "أمل": لا يحق لكم!

"اليونيفيل" تحذّر: الجنوب لا يزال هشّاً
2026-08-28

"اليونيفيل" تحذّر: الجنوب لا يزال هشّاً

هاشم يحذّر من "مسار تصعيدي صعب": لا يجلب إلا الخراب والدمار
2026-08-18

هاشم يحذّر من "مسار تصعيدي صعب": لا يجلب إلا الخراب والدمار

"دفاعاً عن لبنان وشعبه".. حزب الله: اعتداءات اسرائيل لا يمكن أن تستمر!
2026-08-15

"دفاعاً عن لبنان وشعبه".. حزب الله: اعتداءات اسرائيل لا يمكن أن تستمر!

اعتداء قرب "لا بومبونيرا" يجرّ اسم ريكيلمي إلى الواجهة

رياضة

كرة القدم

فالنتينا سالسيدو

خوان رومان ريكيلمي

بوكا جونيورز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تفصيل عائلي يعقّد انتقال ألفاريز إلى أرسنال
فيديو - ميسي في دور الأب داخل إنتر ميامي

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو – مباراة كرة قدم تنقلب إلى عراك جماعي
18:43

فيديو – مباراة كرة قدم تنقلب إلى عراك جماعي

دخل عدد من اللاعبين في اشتباك بالأيدي وتبادلوا اللكمات داخل أرض الملعب

18:43

فيديو – مباراة كرة قدم تنقلب إلى عراك جماعي

دخل عدد من اللاعبين في اشتباك بالأيدي وتبادلوا اللكمات داخل أرض الملعب

رائحة الماريجوانا تربك لاعبي بطولة أميركا المفتوحة
18:42

رائحة الماريجوانا تربك لاعبي بطولة أميركا المفتوحة

تحوّلت رائحة الماريجوانا إلى مصدر إزعاج لعدد من لاعبي التنس قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة

18:42

رائحة الماريجوانا تربك لاعبي بطولة أميركا المفتوحة

تحوّلت رائحة الماريجوانا إلى مصدر إزعاج لعدد من لاعبي التنس قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة

فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش
18:40

فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش

دفع الملاكم البريطاني منافسه الكرواتي من منّصة الوزن، ليردّ الأخير بصفعة على وجهه

18:40

فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش

دفع الملاكم البريطاني منافسه الكرواتي من منّصة الوزن، ليردّ الأخير بصفعة على وجهه

اخترنا لكم
فيديو – مباراة كرة قدم تنقلب إلى عراك جماعي
18:43
رائحة الماريجوانا تربك لاعبي بطولة أميركا المفتوحة
18:42
فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش
18:40
فيديو - مشجّع يعتدي على لاعب في الدوري الإيرلندي
18:39

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026