فيديو - سقوط عنيف وكسور تُنهي مغامرة بوغاتشار في إسبانيا

The moment that ended Tadej's Vuelta 😕



Tadej Pogačar abandoned La Vuelta a España after this crash on Stage 8 while wearing the red jersey. pic.twitter.com/Un15UcL6mH — Velon CC (@VelonCC) August 29, 2026

تلقّى السلوفيني تادي بوغاتشار ضربة قاسية في ، بعدما تعرّض لسقوط عنيف خلال المرحلة الثامنة، أجبره على الانسحاب وهو يرتدي القميص الأحمر لمتصدّر الترتيب العام.ووقع الحادث قبل نحو 30 كيلومترًا من خط النهاية في المرحلة الممتدة من بوسول إلى خيراقو، عندما اصطدم بوغاتشار بمتسابق آخر داخل المجموعة، قبل أن يصطدم به عدد من الدرّاجين من الخلف.وبقي بطل جالسًا لعدّة دقائق تحت إشراف الطاقم الطبّي، قبل نقله إلى المستشفى.وأظهرت الفحوص إصابته بكسر مزاح في الترقوة اليسرى، وكسر مستقر في الفقرة العنقية السابعة، إضافة إلى ارتجاج في الدماغ وعدة سحجات، فيما تقرر إخضاعه لعمليّة جراحيّة بعد استكمال التعامل مع الارتجاجات.وكان بوغاتشار قد تصدّر السباق منذ المرحلة الأولى، وبدت فرصه كبيرة في إضافة اللقب الإسباني إلى انتصاراته الكبرى، بعدما توّج هذا العام أيضًا بطواف .وبانسحابه، انتهى حلمه بإكمال ثلاثيّة الطوافات الكبرى، وانتقل القميص الأحمر إلى الإسباني إنريك ماس، الذي رفض ارتداءه على منصّة التتويج احترامًا لمنافسه المصاب.وفاز الفرنسي كوكار بالمرحلة الثامنة، لكنّ إصابة بوغاتشار طغت على النتيجة، وسط ترقب لمدة غيابه وتأثير الإصابة على بقية موسمه.