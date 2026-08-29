فيديو - مشجّع يعتدي على لاعب في الدوري الإيرلندي

Disciplinary action may be on the way for @stpatsfc after a fan appeared to hit @WaterfordFCie’s Jorgen Voilas! ❌



Pats are already serving a suspended 1-game closure for part of Richmond Park after crowd trouble in their cup win over @ShamrockRovers! ⚠️ pic.twitter.com/e8YIq13Ew7 https://t.co/llY9plZfkY — League of Ireland (@LOIPDNews) August 29, 2026

تعرّض لاعب ووترفورد يورغن فويلاس لاعتداء من أحد المشجّعين خلال الدقائق من مواجهة باتريك أتلتيك، التي انتهت بفوز فريقه 2-0 على ملعب ريتشموند بارك، ضمن الدوري الإيرلندي .وجاءت الواقعة قبل أكثر بقليل من دقيقة على نهاية المباراة، عندما حاول فويلاس إضاعة الوقت قرب الخط الجانبي، قبل أن يدفعه لاعب سانت باتريك لينون من الخلف باتجاه المدرجات.وأظهرت اللقطات أحد المشجعين وهو يمدّ يده باتجاه اللاعب النرويجي ويبدو أنّه أصابه في وجهه، فيما رفع فويلاس يديه فورًا للإشارة إلى أنّه وصل إلى المدرّجات نتيجة الدفع، ثمّ أشار إلى وجهه موضحًا مكان الضربة.وأكّد مدرّب ووترفورد غراهام كوغلان أنّه لم يشاهد الواقعة لحظة حدوثها، لكنّه أوضح أنّ النادي سيراجع التسجيل المصوّر ويبحث الخيارات المتاحة، ومن بينها تقديم شكوى رسميّة. في المقابل، قال سانت باتريك ستيفن كيني إنّه لم يكن على علم بما جرى.وكان فويلاس قد افتتح التسجيل لووترفورد، قبل أن يضيف جون ماهون الهدف الثاني، ليحقّق الفريق (2-0) ويمدّد سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 10 مباريات.وجاء الفوز ليعزّز صحوة ووترفورد الأخيرة، بعدما جمع 26 نقطة من آخر 15 مباراة، بينما وجّهت الخسارة ضربة لطموحات سانت باتريك في المنافسة على اللقب.