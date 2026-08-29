فيديو - مشجّع يعتدي على لاعب في الدوري الإيرلندي

تعرّض لاعب ووترفورد يورغن فويلاس لاعتداء من أحد المشجّعين خلال الدقائق الأخيرة
من مواجهة سانت
باتريك أتلتيك، التي انتهت بفوز فريقه 2-0 على ملعب ريتشموند بارك، ضمن الدوري الإيرلندي الممتاز
.
وجاءت الواقعة قبل أكثر بقليل من دقيقة على نهاية المباراة، عندما حاول فويلاس إضاعة الوقت قرب الخط الجانبي، قبل أن يدفعه لاعب سانت باتريك جيمي
لينون من الخلف باتجاه المدرجات.
وأظهرت اللقطات أحد المشجعين وهو يمدّ يده باتجاه اللاعب النرويجي ويبدو أنّه أصابه في وجهه، فيما رفع فويلاس يديه فورًا للإشارة إلى أنّه وصل إلى المدرّجات نتيجة الدفع، ثمّ أشار إلى وجهه موضحًا مكان الضربة.
وأكّد مدرّب ووترفورد غراهام كوغلان أنّه لم يشاهد الواقعة لحظة حدوثها، لكنّه أوضح أنّ النادي سيراجع التسجيل المصوّر ويبحث الخيارات المتاحة، ومن بينها تقديم شكوى رسميّة. في المقابل، قال مدرب
سانت باتريك ستيفن كيني إنّه لم يكن على علم بما جرى.
وكان فويلاس قد افتتح التسجيل لووترفورد، قبل أن يضيف جون ماهون الهدف الثاني، ليحقّق الفريق انتصاره
(2-0) ويمدّد سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 10 مباريات.
وجاء الفوز ليعزّز صحوة ووترفورد الأخيرة، بعدما جمع 26 نقطة من آخر 15 مباراة، بينما وجّهت الخسارة ضربة جديدة
لطموحات سانت باتريك في المنافسة على اللقب.