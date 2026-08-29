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فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش

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فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش
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رياضة

2026-08-29 | 18:40
فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش

دفع الملاكم البريطاني منافسه الكرواتي من منّصة الوزن، ليردّ الأخير بصفعة على وجهه

تحوّلت فعاليّة الوزن الرسمية لنزال موسيس إيتاوما وفيليب هرغوفيتش إلى مواجهة جسديّة ساخنة، بعدما دفع الملاكم البريطاني منافسه الكرواتي من منّصة الوزن، ليردّ الأخير بصفعة مباشرة على وجهه قبل تدخل الأمن.
وبدأت الأزمة خلال المواجهة الأخيرة أمام الكاميرات في لندن، حيث تبادل الملاكمان كلمات حادّة، قبل أن يتقدّم هرغوفيتش إلى مقدّمة المنصّة لاستعراض عضلاته أمام الجمهور، عندها دفعه إيتاوما من الخلف، فسقط عن حافّة المنصّة من دون أن يفقد توازنه، ثم عاد سريعًا ووجّه صفعة إلى منافسه.
وسارع أفراد الأمن والمنظّمون إلى الفصل بينهما، فيما اعترف إيتاوما بعد الحادثة بأنّه "فقد أعصابه قليلًا"، بينما قال هرغوفيتش إن منافسه هو من بدأ الاحتكاك وإنه رد عليه فقط.
وجاء التوتر قبل ساعات من نزالهما على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن الثقيل الشاغر في «O2 أرينا» بلندن. وبلغ وزن إيتاوما 241.7 رطلًا، مقابل 236.2 رطلًا لهرغوفيتش.
ويدخل إيتاوما، البالغ 21 عامًا، النزال بسجلّ خالٍ من الهزائم في 14 مواجهة، ساعيًا إلى أن يصبح ثاني أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل بعد مايك تايسون
أمّا هرغوفيتش، البالغ 34 عامًا، فيدخل المواجهة بخبرة أكبر، بحثًا عن أول لقب عالمي في مسيرته بعد خسارته الوحيدة أمام دانيال دوبوا عام 2024.
 

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