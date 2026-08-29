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فيديو – مباراة كرة قدم تنقلب إلى عراك جماعي

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فيديو – مباراة كرة قدم تنقلب إلى عراك جماعي
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رياضة

2026-08-29 | 18:43
فيديو – مباراة كرة قدم تنقلب إلى عراك جماعي

دخل عدد من اللاعبين في اشتباك بالأيدي وتبادلوا اللكمات داخل أرض الملعب

تحوّلت مباراة لكرة القدم في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية إلى عراك جماعي، بعدما دخل عدد من اللاعبين في اشتباك بالأيدي وتبادلوا اللكمات داخل أرض الملعب، وسط حالة من الفوضى.
وأظهرت المشاهد المتداولة عددًا من اللاعبين وهم يتشابكون، فيما سارع أشخاص موجودون في المكان إلى التدخل في محاولة للفصل بينهم ووقف المواجهة.
وخلال العراك، سُمع أحد الحاضرين وهو يطالب المتشابكين بالهدوء، مرددًا عبارة "اهدأوا يا شباب"، إلّا أنّ الاشتباك استمرّ لبعض الوقت قبل أن تنجح محاولات الفصل بينهم وتتفرّق المجموعة.
ووقعت الحادثة مساء الخميس 27 آب - أغسطس في مدينة سيوداد خواريز، فيما لم تكشف التقارير المحلّيّة عن هويّة الفريقين أو اسم البطولة التي أُقيمت ضمنها المباراة.
كما لم تتّضح الأسباب التي أشعلت العراك بين اللاعبين، ولم تصدر معلومات رسميّة عن وقوع إصابات خطيرة أو تسجيل توقيفات على خلفيّة الحادثة.
ونشرت وسائل إعلام محلّيّة المشاهد، من بينها صحيفة "نوفيداديس دي تشيهواهوا"، في وقت بقيت فيه تفاصيل الواقعة محدودة بانتظار أيّ توضيحات إضافيّة من الجهات المعنيّة.
 
 

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