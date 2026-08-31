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فيديو - زلزال في نيويورك.. نافوني يُسقط ديوكوفيتش

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فيديو - زلزال في نيويورك.. نافوني يُسقط ديوكوفيتش
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رياضة

2026-08-31 | 09:52
فيديو - زلزال في نيويورك.. نافوني يُسقط ديوكوفيتش

أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور الأول

فجّر الأرجنتيني ماريانو نافوني واحدة من أكبر مفاجآت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بعدما أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور الأوّل، فجر الاثنين، في مباراة ماراثونية امتدّت 4 ساعات و36 دقيقة على ملعب "آرثر آش" في نيويورك.
وحسم نافوني المواجهة بخمس مجموعات بواقع 7-6(5)، 5-7، 4-6، 6-2، 6-1، بعدما قلب تأخّره بمجموعتين مقابل واحدة أمام بطل البطولات الأربع الكبرى 24 مرة.
وعانى ديوكوفيتش، البالغ 39 عامًا، بدنيًّا طوال اللقاء، إذ تقيّأ أكثر من مرّة وعانى تقلّصات وآلامًا في الظهر والكتف، قبل أن يظهر متأثّرًا ويبكي خلال المجموعة الخامسة، ورغم تقدمه بكسر للإرسال في المجموعة الرابعة، لم يتمكّن من الحفاظ على أفضليّته.
ويُعد هذا أوّل خروج لديوكوفيتش من الدور الأوّل في بطولة "غراند سلام" منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2006، أي قبل أكثر من 20 عامًا، كما أنّها المرة الأولى في مسيرته التي يودع فيها بطولة أميركا المفتوحة من مباراته الأولى.
أمّا نافوني، فوصف الانتصار بأنّه حلم تحقق، بعدما سجّل أكبر فوز في مسيرته الاحترافيّة
 

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ماريانو نافوني

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