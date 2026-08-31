بكلمات مؤثرة وبعد رحيل والده.. ميسي يعتزل دولياً!

نشر النجم ، عبر حسابه على ، رسالة، أعلن من خلالها اعتزال اللعب دولياً.

وجاء في نص :



بعد كل هذا الوقت الذي مرّ منذ المباراة النهائية، وبعد تفكير طويل، أريد أن أبلغكم جميعًا أنني أعتزل اللعب مع المنتخب الوطني



كان قرارًا مؤلمًا، ولا يزال يؤلمني في أعماق روحي، لكنني أدرك أن الوقت قد حان. أقسم لكم أنني لطالما قدّمت كل ما لدي، ليس فقط في السنوات التي حققنا فيها كل شيء، بل قبل ذلك أيضًا. لطالما قاتلت وقدّمت كل ما أملك من أجل هذا القميص، ومن أجل إسعادكم وجعلكم تشعرون بالفخر بكونكم أرجنتينيين من خلال .



لم يتبقَّ الكثير، والمراحل بدأت تُطوى، وهذه واحدة منها تؤلمني كثيرًا. أحب، وأحببت، وسأحب دائمًا وجودي مع المنتخب. لقد استنفدت كل ما لدي، ولم يعد لدي المزيد لأقدمه، كما أن هناك لاعبين شبابًا رائعين قادمين من الخلف ويستحقون أن يكونوا هنا.



شكرًا لكم على كل هذا الحب طوال 20 عامًا. سأفتقد كثيرًا سماع أصواتكم وأنا في الداخل. الآن سأصبح واحدًا منكم، أشجع وأساند دائمًا من الخارج، في الأوقات الجيدة والسيئة، وفي السيئة أكثر من أي وقت مضى.



شكرًا لعائلتي على وجودها الدائم إلى جانبي، وعلى مرافقتي في هذه الرحلة الجميلة جدًا، رغم صعوبتها. شكرًا لكل المدربين والزملاء والمسؤولين الذين تشرفت بمشاركة هذه الرحلة معهم. أحمل معي ذكريات ولحظات عشتها ولن أنساها.



أرحل وأنا أشعر بالراحة والفخر لأنني، إلى جانب زملائي، منحتكم لحظات كانت أشبه بالأحلام. كان من الجنون أن أعيش كل ذلك معكم. أحبكم!



شكرًا لله لأنه جعلني أرجنتينيًا.



هيا يا أرجنتين!



كتبت هذه الكلمات في 21 ، بعد يومين من المباراة النهائية. واليوم، بعد ما حدث لوالدي، أصبحت أكثر اقتناعًا بقراري من ذي قبل.