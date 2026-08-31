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فيديو – لحظات مرعبة عاشها حارس مرمى

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فيديو – لحظات مرعبة عاشها حارس مرمى
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رياضة

2026-08-31 | 19:31
فيديو – لحظات مرعبة عاشها حارس مرمى

انفجرت عدّة مفرقعات صوتيّة على مسافة قريبة جدًّا من حارس هواتشيباتو كريستيان برافو

توقّفت مباراة كوكيمبو أونيدو وهواتشيباتو في الدوري التشيلي، بعدما انفجرت عدّة مفرقعات صوتيّة على مسافة قريبة جدًّا من حارس هواتشيباتو كريستيان برافو، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي ونقله إلى المستشفى بسيّارة إسعاف.
ووقعت الحادثة خلال الشوط الثاني على ملعب "فرانسيسكو سانشيز روموروسو"، بعد دقائق قليلة من تقدّم هواتشيباتو بهدف سجله سيرخيو نونيز في الدقيقة 65. 
وسقط برافو على أرض الملعب عقب الانفجارات، وظهرت عليه علامات الارتباك، قبل أن يتلقى الإسعافات.
وقال الحكم نيكولاس غامبوا إنّه شاهد انفجار ثلاث أو أربع مفرقعات بجوار الحارس، مشيرًا إلى أنّ غرفة تقنيّة الفيديو أكّدت الأمر، ليقرّر عدم استكمال اللقاء حفاظًا على سلامة اللاعب.
وتوقفت المباراة بينما كان هواتشيباتو متقدّمًا (1-0)، على أن تحدّد الجهات المختصّة مصير الدقائق المتبقّية والعقوبات المحتملة.
ونقل برافو إلى أحد مستشفيات كوكيمبو بعدما عانى مشكلات في السمع، قبل أن يعلن هواتشيباتو في اليوم التالي خروجه من المستشفى بعد تلقّي العلاج، عقب تعرضه لصدمة صوتيّة نتيجة الانفجارات.
 

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كريستيان برافو

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