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فيديو - أوساكا تستحضر آيفرسون في أميركا المفتوحة

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فيديو - أوساكا تستحضر آيفرسون في أميركا المفتوحة
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رياضة

2026-09-01 | 05:15
فيديو - أوساكا تستحضر آيفرسون في أميركا المفتوحة

دخلت أوساكا ملعب "آرثر آش" مرتدية سترة بيضاء بتصميم ممزّق، زُيّنت بعناوين صحفية

اختارت اليابانية ناومي أوساكا افتتاح مشوارها في بطولة الولايات المتّحدة المفتوحة بإطلالة استثنائيّة، استوحت تفاصيلها من أسطورة كرة السلّة الأميركيّة ألين آيفرسون.
ودخلت أوساكا ملعب "آرثر آش" مرتدية سترة بيضاء بتصميم ممزّق، زُيّنت بعناوين صحفية وصور توثق محطات مختلفة من مسيرتها، إلى جانب تنّورة طويلة من التول الأبيض، قبل أن تكشف عن الزي الأسود الذي خاضت به مباراتها أمام الروسية أناستاسيا زاخاروفا.
وأوضحت بطلة أميركا المفتوحة مرّتين أنّ الزيّ الأسود يمثّل تحيّة لآيفرسون، الذي وصفته بأنّه من الرياضيّين الذين مهّدوا الطريق أمام الآخرين، مشيرة إلى تأثيره الكبير في طريقة تعبير لاعبي كرة السلة عن أنفسهم من خلال الأزياء.
وجاء التصميم ضمن توجّه لشركة "نايكي" يعتمد على كرة السلّة في أزياء عدد من نجوم البطولة هذا العام، بينهم كارلوس ألكاراز وأرينا سابالينكا.
وقالت أوساكا إنّها عندما علمت بالفكرة قرّرت تقديم نسختها الخاصّة منها، مضيفة أنّها تأمل مواصلة الانتصارات لتتمكّن من استعراض المزيد من الإطلالات.
وعلى أرض الملعب، تغّلبت اليابانيّة على زاخاروفا بمجموعتين (7-6) و(7-6)، وحجزت مقعدها في الدور الثاني.
 

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رياضة

التنس

ناومي أوساكا

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