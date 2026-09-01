فيديو - أوساكا تستحضر آيفرسون في أميركا المفتوحة

Naomi Osaka’s Allen Iverson inspired look for the 2026 US Open has so many details.



Whether you love it or hate it, no one is doing fashion in tennis like her.

pic.twitter.com/50PUF7F30X — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2026

اختارت ناومي أوساكا افتتاح مشوارها في بطولة الولايات المتّحدة المفتوحة بإطلالة استثنائيّة، استوحت تفاصيلها من أسطورة كرة السلّة الأميركيّة ألين آيفرسون.ودخلت أوساكا ملعب "آرثر آش" مرتدية سترة بيضاء بتصميم ممزّق، زُيّنت بعناوين صحفية وصور توثق محطات مختلفة من مسيرتها، إلى جانب تنّورة طويلة من التول ، قبل أن تكشف عن الزي الأسود الذي خاضت به مباراتها أمام الروسية أناستاسيا زاخاروفا.وأوضحت بطلة أميركا المفتوحة مرّتين أنّ الزيّ الأسود يمثّل تحيّة لآيفرسون، الذي وصفته بأنّه من الرياضيّين الذين مهّدوا الطريق أمام الآخرين، مشيرة إلى تأثيره الكبير في طريقة تعبير لاعبي كرة السلة عن أنفسهم من خلال الأزياء.وجاء التصميم ضمن توجّه لشركة "نايكي" يعتمد على كرة السلّة في أزياء عدد من نجوم البطولة هذا العام، بينهم كارلوس ألكاراز وأرينا سابالينكا.وقالت أوساكا إنّها عندما علمت بالفكرة قرّرت تقديم نسختها الخاصّة منها، مضيفة أنّها تأمل مواصلة الانتصارات لتتمكّن من المزيد من الإطلالات.وعلى أرض الملعب، تغّلبت اليابانيّة على زاخاروفا بمجموعتين (7-6) و(7-6)، وحجزت مقعدها في الدور الثاني.