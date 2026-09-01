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جيسوس إلى برشلونة.. خبرة وروابط مألوفة

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جيسوس إلى برشلونة.. خبرة وروابط مألوفة
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رياضة

2026-09-01 | 18:17
جيسوس إلى برشلونة.. خبرة وروابط مألوفة

أعلن برشلونة تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس قادمًا من أرسنال

أعلن برشلونة تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس قادمًا من أرسنال، بعقد يمتدّ لثلاثة مواسم حتّى حزيران - يونيو 2029، ليعزّز النادي الكتالوني خياراته الهجوميّة بلاعب قادر على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي.
ويصل جيسوس، البالغ 29 عامًا، إلى برشلونة بعد أربعة مواسم مع أرسنال، خاض خلالها 123 مباراة وسجّل 32 هدفًا، بعدما أمضى ستّة أعوام مع مانشستر سيتي، أحرز خلالها 95 هدفًا في 236 مباراة.
ويمتلك البرازيلي سجلًّا حافلًا في إنجلترا، إذ تُوّج بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، أربعة منها مع مانشستر سيتي وواحد مع أرسنال، فيما يبقى دوري أبطال أوروبا أبرز الألقاب الغائبة عن مسيرته.
وفي برشلونة، سيجتمع جيسوس بعدد من الوجوه المألوفة، أبرزهم رودري وجواو كانسيلو وإريك غارسيا، الذين سبق أن لعب إلى جانبهم في مانشستر سيتي، إضافة إلى رافينيا من المنتخب البرازيلي.
ويتميّز لاعب أرسنال السابق بقدرته على اللعب مهاجمًا صريحًا أو على الجناحين، إلى جانب الضغط والتحرّك في مختلف المراكز الهجومية، ما يمنح هانزي فليك مرونة أكبر في الخط الأمامي.
وخاض جيسوس 113 مباراة إلى جانب رودري، و97 مع كانسيلو، و23 مع إريك غارسيا، و11 مباراة دولية مع رافينيا، وهي علاقات قد تساعده على سرعة التأقلم مع فريقه الجديد.
 

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جيسوس إلى برشلونة.. خبرة وروابط مألوفة

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