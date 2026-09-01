جيسوس إلى برشلونة.. خبرة وروابط مألوفة

أعلن تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس قادمًا من ، بعقد يمتدّ لثلاثة مواسم حتّى حزيران - 2029، ليعزّز النادي الكتالوني خياراته الهجوميّة بلاعب على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي.ويصل جيسوس، البالغ 29 عامًا، إلى برشلونة بعد أربعة مواسم مع أرسنال، خاض خلالها 123 مباراة وسجّل 32 هدفًا، بعدما أمضى ستّة أعوام مع ، أحرز خلالها 95 هدفًا في 236 مباراة.ويمتلك البرازيلي سجلًّا حافلًا في ، إذ تُوّج بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، أربعة منها مع سيتي وواحد مع أرسنال، فيما يبقى أبرز الألقاب الغائبة عن مسيرته.وفي برشلونة، سيجتمع جيسوس بعدد من الوجوه المألوفة، أبرزهم رودري وجواو كانسيلو وإريك غارسيا، الذين سبق أن لعب إلى جانبهم في مانشستر سيتي، إضافة إلى رافينيا من المنتخب البرازيلي.ويتميّز لاعب أرسنال السابق بقدرته على اللعب مهاجمًا صريحًا أو على الجناحين، إلى جانب الضغط والتحرّك في مختلف المراكز الهجومية، ما يمنح هانزي مرونة أكبر في الخط الأمامي.وخاض جيسوس 113 مباراة إلى جانب رودري، و97 مع كانسيلو، و23 مع إريك غارسيا، و11 مباراة دولية مع رافينيا، وهي علاقات قد تساعده على سرعة التأقلم مع فريقه الجديد.