عائلة نيمار تفكّ أزمة سانتوس

قدّمت شركة "NR Sports"، المملوكة لعائلة ، دعمًا ماليًّا لسانتوس مكّنه من تسديد دين بقيمة نحو مليونَي لنادي موناكو الفرنسي، وإنهاء عقوبة منع تسجيل اللاعبين التي فرضها "فيفا".وتعود المبالغ المستحقة إلى صفقة انتقال لاعب الوسط جان لوكاس من موناكو إلى سانتوس عام 2023، إذ بلغ الدين نحو 12 مليون برازيلي، قبل أن توّفر شركة عائلة نيمار المبلغ المطلوب لسداده دفعة واحدة.ولم يكن المبلغ تبرّعًا مباشرًا، إذ اتفق سانتوس مع "NR Sports" على منحها حقوق تسويق ست مساحات إعلانية غير مستغلّة على قمصان الفريق، مقابل التمويل الذي أتاح للنادي التخلّص من العقوبة والعودة إلى تسجيل لاعبين جدد.ويواصل نيمار بذلك دعم نادي طفولته داخل الملعب وخارجه، بعدما لعب دورًا حاسمًا في إنقاذ سانتوس من الهبوط الموسم الماضي، مسجّلًا خمسة أهداف خلال آخر أربع مباريات من موسم 2025.وجاء الدعم المالي في وقت لا يزال فيه سانتوس مدينًا لشركة عائلة نيمار بنحو 80 مليون ريال برازيلي مرتبطة بحقوق صورة اللاعب، بعد إعادة جدولة الدين على أقساط طويلة الأجل.