لاعب نابولي يخضع لعملية مفاجئة في القلب

أعلن نادي نابولي أنّ لاعب وسطه الاسكتلندي سكوت مكتوميناي سيخضع خلال الأيام المقبلة لتدخل طبّي في القلب، بعد تشخيص إصابته باضطراب بسيط وحميد في نظم القلب.وأوضح النادي أنّ اللاعب، البالغ 29 عامًا، سيخضع لإجراء يُعرف بالاستئصال بالمجال النبضي "PFA"، وهو تدخّل يُستخدم لعلاج اضطرابات نظم القلب، على أن يعود إلى الملاعب بعد فترة التوقّف الدولي المقبلة.وبحسب ، من المتوقّع أن يغيب مكتوميناي نحو شهر، فيما أكّد نابولي أنّ الحالة ليست خطيرة، لكنّها تتطلّب التدخّل الطبّي قبل استئناف اللاعب نشاطه الكروي بصورة طبيعية.وكان مكتوميناي قد انضمّ إلى نابولي قادمًا من في صيف 2024، قبل أن يتحوّل إلى أحد أبرز عناصر الفريق الإيطالي، بعدما فرض نفسه سريعًا في خطّ الوسط وقدّم مستويات لافتة بقميص النادي.كما شارك الدولي الاسكتلندي في مباريات منتخب بلاده خلال 2026، قبل أن يعود إلى نابولي استعدادًا للموسم الجديد.وسيخضع اللاعب للإجراء خلال الأيّام المقبلة، على أن تتحدّد عودته وفق استجابته للعلاج وبرنامج التعافي.