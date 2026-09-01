فيديو - فوضى تشعل كلاسيكو الهلال والأهلي

تحوّلت الدقائق من الشوط الأوّل في مواجهة الهلال والأهلي ضمن الدوري السعودي إلى من الفوضى، بعدما اندلعت مشادة بين لاعبي الفريقين قبل أن تنتهي بطرد مدافع ميريح ديميرال.وبدأت الأزمة في الوقت بدل الضائع، عقب تدخّل محمد محزري على إيفان توني، قبل أن تتصاعد الأجواء ويدخل عدد من اللاعبين في تدافع ومشادات.وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه توني عند الدقيقة 45+3، ثم أنذر ديميرال بعدها بدقيقة إثر اعتراضه.ولم تمرّ سوى دقائق قليلة حتّّى عاد ديميرال ليرتكب مخالفة على كريسينسيو سامرفيل في هجمة للهلال، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد في الدقيقة 45+7، ويكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.وكان الهلال قد فرض أفضليته مبكرًا، إذ افتتح سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش التسجيل في الدقيقة 9، قبل أن يضيف سامرفيل الهدف الثاني في الدقيقة 23.وفي الشوط الثاني، استغل الهلال النقص العددي وحافظ على سيطرته، قبل أن يضيف أولي واتكينز الهدف الثالث في الدقيقة 86، ليحسم أصحاب المواجهة (3-0).وجاءت المواجهة على ملعب " أرينا" ضمن مباراة مؤجّلة من الجولة الثالثة، فيما أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدفين، مستفيدًا لاحقًا من النقص العددي في صفوف منافسه.