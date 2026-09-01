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فيديو – أخرجه من اللعب بأغرب طريقة

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فيديو – أخرجه من اللعب بأغرب طريقة
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رياضة

2026-09-01 | 18:24
فيديو – أخرجه من اللعب بأغرب طريقة

بدل الاكتفاء بلمسه بالكرة بالطريقة المعتادة، فتح تول ذراعيه أمام كانزوني، قبل أن يحتضنه

شهدت مباراة بوسطن ريد سوكس وسياتل مارينرز في دوري البيسبول الأميركي لقطة طريفة وغير مألوفة، بعدما اختار لاعب الرمي بايتون تول طريقة مختلفة تمامًا لإقصاء دومينيك كانزوني من اللعب.
وفي الشوط الثالث، ضرب كانزوني كرة أرضية ضعيفة أمام منطقة الرامي بسرعة خروج بلغت 51 ميلًا في الساعة، فانقض عليها تول وتقدم نحو خط القاعدة الأولى لاعتراض طريق منافسه قبل وصوله.
وبدل الاكتفاء بلمسه بالكرة بالطريقة المعتادة، فتح تول ذراعيه أمام كانزوني، قبل أن يحتضنه ويثبت الكرة عليه في اللحظة نفسها، ليحتسب الحكم الإقصاء رسميًا. 
وردّ لاعب سياتل بابتسامة ووضع ذراعه حول تول قبل أن يعود إلى مقاعد فريقه.
وقال تول بعد المباراة إن الموقف حدث بصورة عفوية، موضحًا أنه وجد نفسه أمام كانزوني وقرر ببساطة أن يحوله إلى عناق.
واللافت أنّ اللاعبين لم يكونا يعرفان بعضهما قبل تلك اللحظة، بحسب تول، الذي أضاف مازحًا أنهما أصبحا يعرفان بعضهما الآن.
وانتهت المباراة بفوز بوسطن ريد سوكس (9-8) بعد عشرة أشواط، بضربة حاسمة من تريفور ستوري. وجاءت اللقطة بعد وقت قصير من استقبال تول ضربة "هوم ران" من راندي أروزارينا قلّصت تقدّم بوسطن إلى (3-2)، لكنّه واصل اللعب بروح خفيفة قبل أن يكمل ظهوره في المباراة.
 
 

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