تطوّر صادم في حالة لاعب الهوكي

تلقى ماييتش، موهبة بلوز في الهوكي الأميركي، وعائلته تحديثًا صادمًا بشأن حالته الصحية، بعد نحو أسبوعين من انهياره خلال تدريبات لفريق جامعة أريزونا ستيت.وقال المحامي كاري، الذي يمثّل عائلة اللاعب البالغ 21 عامًا، إنّ ماييتش بات أمام "فرصة معدومة للتعافي"، بعدما ظلّ في غيبوبة منذ سقوطه خلال حصّة تدريبيّة خارجيّة في 20 آب - .وجرت الحصّة في أجواء حارّة، وتضمنت تدريبات بدنيّة مكثّفة على مدى نحو 50 دقيقة، تحت إشراف متطوّع سبق أن خدم في القوّات الخاصّة الأميركيّة، فيما كان عناصر الجهاز الفني والطبّي حاضرين في الموقع.واتهم كاري الجامعة بعدم إجراء تحقيق كافٍ في ملابسات ما حدث، مؤكّدًا أنّه تحدّث إلى عدد من لاعبي الفريق، وطالب بوضع أفراد من الجهاز الفنّي في إجازة إداريّة خلال التحقيق، لضمان قدرة اللاعبين على الإدلاء بشهاداتهم بحرّيّة.كما أكّدّ أن فريقه القانوني سيسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات ومقاطع الفيديو المرتبطة بالتدريب. وتقول جامعة أريزونا ستيت إنّها تراجع ملابسات الواقعة، من دون أن تتبنّى علنًا الاتهامات التي طرحها محامي العائلة.وكان سانت لويس بلوز قد اختار ماييتش في الجولة السادسة من درافت NHL عام 2023.