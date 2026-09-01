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تطوّر صادم في حالة لاعب الهوكي

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تطوّر صادم في حالة لاعب الهوكي
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رياضة

2026-09-01 | 18:26
تطوّر صادم في حالة لاعب الهوكي

تلقى ماتيو ماييتش، موهبة سانت لويس بلوز في دوري الهوكي الأميركي، وعائلته تحديثًا صادمًا بشأن حالته الصحية،

تلقى ماتيو ماييتش، موهبة سانت لويس بلوز في دوري الهوكي الأميركي، وعائلته تحديثًا صادمًا بشأن حالته الصحية، بعد نحو أسبوعين من انهياره خلال تدريبات لفريق جامعة أريزونا ستيت.
وقال المحامي روبرت كاري، الذي يمثّل عائلة اللاعب البالغ 21 عامًا، إنّ ماييتش بات أمام "فرصة معدومة للتعافي"، بعدما ظلّ في غيبوبة منذ سقوطه خلال حصّة تدريبيّة خارجيّة في 20 آب - أغسطس.
وجرت الحصّة في أجواء حارّة، وتضمنت تدريبات بدنيّة مكثّفة على مدى نحو 50 دقيقة، تحت إشراف متطوّع سبق أن خدم في القوّات الخاصّة الأميركيّة، فيما كان عناصر الجهاز الفني والطبّي حاضرين في الموقع.
واتهم كاري الجامعة بعدم إجراء تحقيق كافٍ في ملابسات ما حدث، مؤكّدًا أنّه تحدّث إلى عدد من لاعبي الفريق، وطالب بوضع أفراد من الجهاز الفنّي في إجازة إداريّة خلال التحقيق، لضمان قدرة اللاعبين على الإدلاء بشهاداتهم بحرّيّة.
كما أكّدّ أن فريقه القانوني سيسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات ومقاطع الفيديو المرتبطة بالتدريب. وتقول جامعة أريزونا ستيت إنّها تراجع ملابسات الواقعة، من دون أن تتبنّى علنًا الاتهامات التي طرحها محامي العائلة.
وكان سانت لويس بلوز قد اختار ماييتش في الجولة السادسة من درافت NHL عام 2023.
 

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