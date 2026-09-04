فيديو - الماريجوانا توقف مباراة سابالينكا

🚨TRENDING: Aryna Sabalenka stopped to speak to the umpire in the middle of her match at the US Open because someone was smoking weed:



“Someone is smoking weed. Do you mind? Because it’s so strong.” pic.twitter.com/iRDps0ubwL — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 4, 2026

توقفت مواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا والأوزبكية كاميلا رحيموفا في بطولة المفتوحة للحظات، بعدما اشتكت المصنّفة الأولى عالميًّا من رائحة قويّة للماريجوانا وصلت إلى أرض الملعب.وجاءت الواقعة خلال على ملعب " أرمسترونغ"، عندما توجّهت سابالينكا إلى حكمة الكرسي أسديراكي مور وقالت لها إنّ أحدهم يدخّن الماريجوانا، مطالبة بالتدخّل لأنّ الرائحة كانت قويّة جدًّا.وتواصلت مباشرة مع مسؤولي البطولة، فيما تحرّك أفراد من الطاقم داخل المدرّجات لمحاولة تحديد مصدر الرائحة، قبل استئناف اللعب بعد توقّف قصير.ورغم الموقف الغريب، حافظت سابالينكا على تركيزها وحسمت المباراة بنتيجة (6-3) و(6-4)، لتتأهّل إلى الدور الرابع وتواصل حملة الدفاع عن لقبها للموسم الثالث تواليًا.وليست هذه المرّة الأولى التي يشتكي فيها لاعبون من رائحة الماريجوانا في ملاعب فلاشينغ ميدوز، إذ سبق أن أثار الأمر اعتراض نيك كيريوس وماريا ساكاري وألكسندر زفيريف، رغم حظر التدخين داخل منشآت البطولة.