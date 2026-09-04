فيديو - الماريجوانا توقف مباراة سابالينكا

توقفت مواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا والأوزبكية كاميلا رحيموفا في بطولة الولايات المتحدة
المفتوحة للحظات، بعدما اشتكت المصنّفة الأولى عالميًّا من رائحة قويّة للماريجوانا وصلت إلى أرض الملعب.
وجاءت الواقعة خلال المجموعة الأولى
على ملعب "لويس
أرمسترونغ"، عندما توجّهت سابالينكا إلى حكمة الكرسي إيفا
أسديراكي مور وقالت لها إنّ أحدهم يدخّن الماريجوانا، مطالبة بالتدخّل لأنّ الرائحة كانت قويّة جدًّا.
وتواصلت الحكمة
مباشرة مع مسؤولي البطولة، فيما تحرّك أفراد من الطاقم داخل المدرّجات لمحاولة تحديد مصدر الرائحة، قبل استئناف اللعب بعد توقّف قصير.
ورغم الموقف الغريب، حافظت سابالينكا على تركيزها وحسمت المباراة بنتيجة (6-3) و(6-4)، لتتأهّل إلى الدور الرابع وتواصل حملة الدفاع عن لقبها للموسم الثالث تواليًا.
وليست هذه المرّة الأولى التي يشتكي فيها لاعبون من رائحة الماريجوانا في ملاعب فلاشينغ ميدوز، إذ سبق أن أثار الأمر اعتراض نيك كيريوس وماريا ساكاري وألكسندر زفيريف، رغم حظر التدخين داخل منشآت البطولة.