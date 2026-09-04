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فوضى غريبة في مباراة بيتيس وريال مدريد

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فوضى غريبة في مباراة بيتيس وريال مدريد
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رياضة

2026-09-04 | 18:46
فوضى غريبة في مباراة بيتيس وريال مدريد

اكتشف اللاعبون أن الكرات المستخدمة في اللقاء لم تكن منفوخة بالضغط المناسب

شهدت مباراة ريال بيتيس وريال مدريد واقعة غير مألوفة في دقائقها الأولى، بعدما اكتشف اللاعبون أن الكرات المستخدمة في اللقاء لم تكن منفوخة بالضغط المناسب، ما تسبب في توقّف اللعب مرارًا على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.
وبدأت الشكاوى منذ انطلاق المواجهة، إذ لاحظ اللاعبون أنّ الكرات "ليّنة" بصورة غير طبيعيّة، واضطرّ الحكم إلى إيقاف اللعب 5 مرّات خلال أوّل 9 دقائق لتغيير الكرة، لكنّ المشكلة استمرّت مع الكرات البديلة أيضًا.
وأمام تكرار الموقف، تدخّل مندوب المباراة وطلب جمع جميع الكرات المستخدمة، والبالغ عددها 14 كرة، بينها كرة المباراة، لإعادة ضبط ضغط الهواء فيها قبل إعادتها إلى أرض الملعب، لتنتهي بعدها المشكلة ويستكمل اللقاء بصورة طبيعيّة.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانيّة، يُرجّح أن يكون الخلل ناتجًا عن إدخال بيانات غير صحيحة في الجهاز المستخدم لضبط ضغط الكرات، أو عن عطل في الجهاز نفسه، من دون حسم السبب بشكل نهائي.
وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس على ريال مدريد (1-0)، بهدف تروي باروت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
 

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