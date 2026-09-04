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فيديو - درّاج ينجو من سيّارتين خلال السباق

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فيديو - درّاج ينجو من سيّارتين خلال السباق
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رياضة

2026-09-04 | 18:48
فيديو - درّاج ينجو من سيّارتين خلال السباق

وجد سيّارتين داخل مسار سباق ضدّ الساعة

نجا الدرّاج الألماني لويس لايدرت من حادث خطير خلال المرحلة الافتتاحية من طواف ساورلاند في ألمانيا، بعدما وجد سيّارتين داخل مسار سباق ضدّ الساعة، إحداهما تسير في الاتجاه المعاكس.
وكان لايدرت، البالغ 21 عامًا والمشارك مع فريق Lidl-Trek Future Racing، يقترب من الكيلومتر الأخير عندما فوجئ بسيّارة قادمة نحوه داخل أحد المنعطفات أثناء انحدار خفيف، ليضطرّ إلى تغيير مساره بسرعة، فيما صعدت السيارة إلى الرصيف تفاديًا للاصطدام.
وبعد أقلّ من دقيقة، واجه الدرّاج سيّارة ثانية داخل المسار، ما أجبره هذه المرّة على تخفيف سرعته والفرملة قبل أن تغادر المركبة الطريق المخصّص للسباق. 
وأكّد المنظّمون أنّ السيّارتين تمكّنتا من دخول المسار رغم الحواجز ووجود مراقبين، مشيرين إلى فتح تحقيق لمعرفة كيفيّة وقوع الحادث وتعزيز الإجراءات الأمنّية في المراحل التالية.
ورغم الحادثتين، أكمل لايدرت السباق وحلّ سابعًا بفارق 33 ثانية عن المتصدّر بن تسفيهوف، الذي أنهى سباق ضدّ الساعة في المركز الأوّل.
 

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رياضة

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لويس لايدرت

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