فالنتينو روسـي حاضر على خوذة أنطونيلي

اختار كيمي أنطونيلي الاحتفال بسباقه على أرضه في الكبرى للفورمولا 1 بطريقة خاصة، بعدما كشف عن خوذة مستوحاة من أحد أشهر تصاميم أسطورة الدرّاجات الناريّة روسي.وسيرتدي سائق ، البالغ 20 عامًا، الخوذة خلال سباق ، بتصميم يستعيد الخوذة التي استخدمها روسي في جائزة للدراجات النارية على حلبة موجيلو عام 2002، بعد حصول أنطونيلي على موافقة بطل تسع مرات.وصمّم الخوذة ألدو درودي، صاحب عدد كبير من أشهر خوذات روسي، وجاءت بألوان الإيطالي، فيما زُيّنت بـ22 رسمة صغيرة تجسّد صورًا مرتبطة بالثقافة الإيطاليّة، بينها البيتزا والمعكرونة والقهوة والمنتخب الإيطالي، إضافة إلى درّاجة ترمز إلى روسي وسيّارة الكارت رقم 12 الخاصّة بأنطونيلي.وقال أنطونيلي إنّ ارتداء خوذة مستوحاة من روسي كان أمنيّة خاصّة بالنسبة إليه، موضحًا أنّه اختار فورًا تصميم موجيلو 2002 عندما عُرضت عليه الفكرة، قبل أن يشكر روسي على منحه هذه الفرصة، واصفًا الأمر بأنه "شرف له".