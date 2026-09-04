فيديو - درّاج إسباني يسقط لسبب غريب

"Tendríais que ir en bici vosotros"



🤬 El cabreo de Cruz tras sufrir una caída por culpa de un bidón.#LaVuelta26 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/YvnOaX7lTp — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 4, 2026

فقد الدرّاج الإسباني دافيد دي لا أعصابه للحظات خلال المرحلة الـ13 من ، بعدما تعرّض لسقوط بسبب قارورة مياه كانت ، في لقطة أثارت غضبه أثناء محاولته العودة سريعًا إلى السباق.وكان درّاج فريق Q36.5 ضمن مجموعة المطاردة في مقدّمة السباق، عندما اصطدمت درّاجته بالقارورة قبل نحو 93 كيلومترًا من خطّ النهاية، ليفقد توازنه ويسقط على .وسارع أفراد الطاقم الطبّي والمساعدون إلى دي لا كروز للاطمئنان عليه وتنظيف الجروح التي أصيب بها جراء السقوط، لكنّ الإسباني بدا شديد الانفعال، ووجّه إليهم عبارة غاضبة قائلاً: "يجب أن تركبوا الدرّاجة أنتم"، قبل أن يستعيد هدوءه ويعود إلى درّاجته.وتمكّن دي لا كروز من استئناف السباق والعودة إلى المجموعة الرئيسيّة، إلّا أنّ الحادث أنهى فرصه في الاستمرار ضمن المجموعة الهاربة التي كان يطاردها.وأقيمت المرحلة بين ألمونييكار ولوخا لمسافة 192.8 كيلومترًا، ضمن منافسات النسخة الحالية من طواف إسبانيا.