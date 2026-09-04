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فيديو - درّاج إسباني يسقط لسبب غريب

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فيديو - درّاج إسباني يسقط لسبب غريب
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رياضة

2026-09-04 | 18:55
فيديو - درّاج إسباني يسقط لسبب غريب

تعرّض لسقوط بسبب قارورة مياه كانت على الطريق

فقد الدرّاج الإسباني دافيد دي لا كروز أعصابه للحظات خلال المرحلة الـ13 من طواف إسبانيا، بعدما تعرّض لسقوط بسبب قارورة مياه كانت على الطريق، في لقطة أثارت غضبه أثناء محاولته العودة سريعًا إلى السباق.
وكان درّاج فريق Q36.5 ضمن مجموعة المطاردة في مقدّمة السباق، عندما اصطدمت درّاجته بالقارورة قبل نحو 93 كيلومترًا من خطّ النهاية، ليفقد توازنه ويسقط على الأرض.
وسارع أفراد الطاقم الطبّي والمساعدون إلى دي لا كروز للاطمئنان عليه وتنظيف الجروح التي أصيب بها جراء السقوط، لكنّ الإسباني بدا شديد الانفعال، ووجّه إليهم عبارة غاضبة قائلاً: "يجب أن تركبوا الدرّاجة أنتم"، قبل أن يستعيد هدوءه ويعود إلى درّاجته.
وتمكّن دي لا كروز من استئناف السباق والعودة إلى المجموعة الرئيسيّة، إلّا أنّ الحادث أنهى فرصه في الاستمرار ضمن المجموعة الهاربة التي كان يطاردها.
وأقيمت المرحلة بين ألمونييكار ولوخا لمسافة 192.8 كيلومترًا، ضمن منافسات النسخة الحالية من طواف إسبانيا.
 
 

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