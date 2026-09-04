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فيديو - جماهير شتوتغارت تغزو الشوارع بالأبيض

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فيديو - جماهير شتوتغارت تغزو الشوارع بالأبيض
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رياضة

2026-09-04 | 19:00
فيديو - جماهير شتوتغارت تغزو الشوارع بالأبيض

شارك عشرات الآلاف من جماهير النادي في المسيرة التقليدية التي تسبق أول مباراة للفريق على أرضه

اكتست شوارع مدينة شتوتغارت باللون الأبيض، بعدما شارك عشرات الآلاف من جماهير النادي في المسيرة التقليدية التي تسبق أول مباراة للفريق على أرضه في الموسم الجديد، قبل مواجهة كولن في الجولة الثانية من الدوري الألماني.
وانطلقت المسيرة، المعروفة باسم "Karawane Cannstatt"، قرابة الساعة 18:00 من منطقة باد كانشتات، تحت شعار "الجميع بالأبيض"، قبل أن تتّجه الجماهير عبر شارعي دايملر ومرسيدس نحو ملعب "MHP Arena"، وسط الأعلام والهتافات والأجواء الصاخبة.
وامتلأ شارع مرسيدس بالمشجّعين الذين ساروا بشكل جماعي نحو الملعب، فيما أغلقت السلطات أجزاء من الطريق أمام حركة السيّارات لتأمين مرور الموكب. 
وتوقفت المسيرة لفترة قصيرة قرب قاعة "شلاير هاله"، حيث علت الهتافات الجماعية قبل استكمال الطريق نحو المدرجات.
وجاء المشهد قبل أول ظهور لشتوتغارت على ملعبه هذا الموسم، في مباراة بيعت جميع تذاكرها وحضرها نحو 60 ألف متفرج.
واكتملت ليلة جماهير شتوتغارت بفوز فريقها على كولن (4-1).
 

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شتوتغارت

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