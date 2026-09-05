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فيديو – شغب جماهيري يوقف مباراة في الدوري الهولندي

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فيديو – شغب جماهيري يوقف مباراة في الدوري الهولندي
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رياضة

2026-09-05 | 18:23
فيديو – شغب جماهيري يوقف مباراة في الدوري الهولندي

بدأت ألعاب نارية تُلقى من مدرّجات جماهير أوتريخت باتّجاه أرض الملعب

خرجت مباراة أوتريخت وغو أهيد إيغلز في الدوري الهولندي عن مسارها، بعدما دفعت أحداث جماهيرية الحكم إلى إيقاف المواجهة مرّتين، قبل اتخاذ قرار بإنهائها نهائيًّا مع بقاء نحو نصف ساعة على نهايتها.
وكان الضيوف قد أنهوا الشوط الأوّل متقدّمين (1-0) على ملعب "غالغنفارد"، قبل أن يضيفوا هدفين خلال أوّل 15 دقيقة من الشوط الثاني، لتصبح النتيجة (3-0). 
عندها بدأت ألعاب ناريّة تُلقى من مدرّجات جماهير أوتريخت باتّجاه أرض الملعب، وانفجر بعضها بالقرب من مرمى غو أهيد إيغلز، ما دفع الحكم مارتن فان دن كيركهوف إلى إخراج اللاعبين وإيقاف اللعب لنحو 15 دقيقة.
وخلال فترة التوقّف، غادر اللاعبون أرض الملعب وانتظروا قرار الطاقم التحكيمي قبل السماح باستئناف المواجهة، وسط محاولات لإعادة الهدوء إلى المدرّجات.
وعقب استئناف المباراة، قلّص داني دي فيت الفارق لأوتريخت إلى (1-3)، لكنّ الاحتفال بالهدف شهد إلقاء أكواب إلى أرض الملعب، لتتوقّف المواجهة مرّة ثانية.
وبعد مشاورات بين الحكم والسلطات المحلّيّة، تقرّر عدم استكمال اللقاء حفاظًا على سلامة اللاعبين والحاضرين، لتتحوّل المواجهة إلى واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة للجدل. 
ومن المنتظر أن تحسم الجهات المختصّة في الكرة الهولندية مصير الدقائق المتبقّية وأيّ عقوبات محتملة على النادي بسبب الأحداث.
 
 

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