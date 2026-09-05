أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - خنق وصفع بين لاعب ومشجّع في إنجلترا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - خنق وصفع بين لاعب ومشجّع في إنجلترا
A-
A+

رياضة

2026-09-05 | 18:26
فيديو - خنق وصفع بين لاعب ومشجّع في إنجلترا

دخل كريستيان بيليك في احتكاك مباشر مع مشجّع شاب في المدرّجات

تحوّلت لحظة عادية خارج خطوط الملعب إلى مواجهة مثيرة خلال مباراة بورتسموث وكارديف سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعدما دخل كريستيان بيليك في احتكاك مباشر مع مشجّع شاب في المدرّجات.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 70، حين توجّه مدافع كارديف لاستعادة الكرة بسرعة بينما كان فريقه متأخرًا (2-0). وأظهرت اللقطات المشجع وهو يرمي الكرة فوق رأس بيليك، قبل أن يمدّ اللاعب يده نحو المدرّجات ويبدو أنّه أمسك الشاب من منطقة العنق. وردّ المشجّع بدفعه ثمّ صفعه على الوجه، لتتوتّر الأجواء سريعًا حول المكان.
وازداد الموقف سخونة بعدما ألقى مشجّع آخر كرة باتّجاه اللاعبين، فأصابت بيري نغ، زميل بيليك، قبل أن يتوقّف اللعب لنحو ثلاث دقائق ويتدخّل الحكم بن سبيدي للتحدّث مع مدرّبَي الفريقَين وقائدَيهما.
ورغم أنّ بيليك كان يحمل بطاقة صفراء منذ الدقيقة التاسعة، لم يشهر الحكم في وجهه أيّ بطاقة إضافيّة بسبب الواقعة، بينما أخرج رجال الأمن المشجّع الشاب وعائلته من الملعب. ومن المتوقّع أن يراجع الاتّحاد الإنجليزي اللقطات، فيما انتهت المباراة بفوز بورتسموث (2-0).
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - مشجّع يعتدي على لاعب في الدوري الإيرلندي
2026-08-29

فيديو - مشجّع يعتدي على لاعب في الدوري الإيرلندي

فيديو - مشجّع يتسبّب بإصابة لاعب يوفنتوس بطريقة غريبة!
2026-08-19

فيديو - مشجّع يتسبّب بإصابة لاعب يوفنتوس بطريقة غريبة!

فيديو - لاعب يقتحم المدرّجات لمواجهة مشجّع
2026-08-02

فيديو - لاعب يقتحم المدرّجات لمواجهة مشجّع

فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش
2026-08-29

فيديو - صفعة تشعل مواجهة إيتاوما وهرغوفيتش

فيديو - خنق وصفع بين لاعب ومشجّع في إنجلترا

رياضة

كرة القدم

بورتسموث

كارديف سيتي

كريستيان بيليك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو – شغب جماهيري يوقف مباراة في الدوري الهولندي
فيديو - جماهير شتوتغارت تغزو الشوارع بالأبيض

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة
18:36

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

سقط كارتي خارج الحلبة خلال الجولة الأولى

18:36

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

سقط كارتي خارج الحلبة خلال الجولة الأولى

فيديو - رونالدو يتجسّس على خطّة الاتحاد
18:33

فيديو - رونالدو يتجسّس على خطّة الاتحاد

حاول الاطّلاع على تعليمات تكتيكيّة وصلت إلى البرتغالي دانيلو بيريرا

18:33

فيديو - رونالدو يتجسّس على خطّة الاتحاد

حاول الاطّلاع على تعليمات تكتيكيّة وصلت إلى البرتغالي دانيلو بيريرا

فيديو - فيديو جديد يعيد قضية لاعبة مقتولة للواجهة
18:31

فيديو - فيديو جديد يعيد قضية لاعبة مقتولة للواجهة

اللحظات الأولى التي عثرت فيها الشرطة على جثمانها داخل سيارتها

18:31

فيديو - فيديو جديد يعيد قضية لاعبة مقتولة للواجهة

اللحظات الأولى التي عثرت فيها الشرطة على جثمانها داخل سيارتها

اخترنا لكم
فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة
18:36
فيديو - رونالدو يتجسّس على خطّة الاتحاد
18:33
فيديو - فيديو جديد يعيد قضية لاعبة مقتولة للواجهة
18:31
فيديو - عرض ناري يزيّن ديربي زيورخ
18:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026