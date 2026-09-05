فيديو - خنق وصفع بين لاعب ومشجّع في إنجلترا

تحوّلت لحظة عادية خارج خطوط الملعب إلى مواجهة مثيرة خلال مباراة بورتسموث وكارديف سيتي في دوري الدرجة الأولى
الإنجليزي، بعدما دخل كريستيان بيليك
في احتكاك مباشر مع مشجّع شاب في المدرّجات.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 70، حين توجّه مدافع كارديف لاستعادة الكرة
بسرعة بينما كان فريقه متأخرًا (2-0). وأظهرت اللقطات المشجع وهو يرمي الكرة فوق رأس بيليك، قبل أن يمدّ اللاعب يده نحو المدرّجات ويبدو أنّه أمسك الشاب من منطقة العنق. وردّ المشجّع بدفعه ثمّ صفعه على الوجه، لتتوتّر الأجواء سريعًا حول المكان.
وازداد الموقف سخونة بعدما ألقى مشجّع آخر كرة باتّجاه اللاعبين، فأصابت بيري
نغ، زميل بيليك، قبل أن يتوقّف اللعب لنحو ثلاث دقائق ويتدخّل الحكم بن سبيدي للتحدّث مع مدرّبَي الفريقَين وقائدَيهما.
ورغم أنّ بيليك كان يحمل بطاقة صفراء منذ الدقيقة التاسعة، لم يشهر الحكم في وجهه أيّ بطاقة إضافيّة بسبب الواقعة، بينما أخرج رجال الأمن المشجّع الشاب وعائلته من الملعب. ومن المتوقّع أن يراجع الاتّحاد الإنجليزي اللقطات، فيما انتهت المباراة بفوز بورتسموث (2-0).