فيديو – حادث سير خطير في سباقات فورمولا 3

شهد سباق السرعة
لبطولة فورمولا 3 على حلبة مونزا الإيطالية
حادثًا ضخمًا، بعدما ارتفعت سيّارة السائق الصيني جيرارد شي بالكامل عن الأرض
إثر اصطدام قوي عند المنعطف الأول.
ووقعت الحادثة في اللفة العاشرة، بعد لحظات من تعرّض سيّارة البرازيلي بيدرو
كليروت لعطل ميكانيكي أدّى إلى تصاعد الدخان واشتعال النيران في مؤخّرتها قرب نهاية الخطّ المستقيم الرئيسي
.
وبينما كانت السيّارات تقترب من منطقة الكبح، بدا أنّ السائق الصيني لم يتمكن من تخفيف سرعته بالشكل المطلوب، قبل أن يصطدم بسيّارة الكوري ووهيون شين.
وأدّى الاصطدام إلى ارتفاع سيّارة شي في الهواء
وعبورها فوق جزء من المنعطف، قبل أن تهبط بقوّة وتصطدم بالحواجز، في مشهد
دفع منظّمي السباق إلى إدخال سيارة الأمان.
ورغم قوّة الحادث، تمكّن شي وشين من مغادرة سيّارتيهما سيرًا على الأقدام، من دون تسجيل إصابات خطرة.
ولم يُحسم حتّى الآن السبب الدقيق وراء فقدان شي السيطرة، وسط احتمالات مرتبطة بالدخان أو بوجود سوائل على المسار.
وانتهى سباق السرعة بفوز الياباني تايتو كاتو، أمام فريدي سلاتر وهيو ياماكوشي.