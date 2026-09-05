فيديو – حادث سير خطير في سباقات فورمولا 3

XIE GOES AIRBORNE 🤯💥



A huge incident at the first corner, with both Gerrard and Woohyun thankfully walking away 🙌#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/8594A3TXqu — Formula 3 (@Formula3) September 5, 2026

شهد سباق لبطولة فورمولا 3 على حلبة مونزا حادثًا ضخمًا، بعدما ارتفعت سيّارة السائق الصيني جيرارد شي بالكامل عن إثر اصطدام قوي عند المنعطف الأول.ووقعت الحادثة في اللفة العاشرة، بعد لحظات من تعرّض سيّارة البرازيلي كليروت لعطل ميكانيكي أدّى إلى تصاعد الدخان واشتعال النيران في مؤخّرتها قرب نهاية الخطّ المستقيم .وبينما كانت السيّارات تقترب من منطقة الكبح، بدا أنّ السائق الصيني لم يتمكن من تخفيف سرعته بالشكل المطلوب، قبل أن يصطدم بسيّارة الكوري ووهيون شين.وأدّى الاصطدام إلى ارتفاع سيّارة شي في وعبورها فوق جزء من المنعطف، قبل أن تهبط بقوّة وتصطدم بالحواجز، في دفع منظّمي السباق إلى إدخال سيارة الأمان.ورغم قوّة الحادث، تمكّن شي وشين من مغادرة سيّارتيهما سيرًا على الأقدام، من دون تسجيل إصابات خطرة.ولم يُحسم حتّى الآن السبب الدقيق وراء فقدان شي السيطرة، وسط احتمالات مرتبطة بالدخان أو بوجود سوائل على المسار.وانتهى سباق السرعة بفوز الياباني تايتو كاتو، أمام فريدي سلاتر وهيو ياماكوشي.