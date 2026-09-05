فيديو - عرض ناري يزيّن ديربي زيورخ

🇨🇭🧨 FC Zürich fans with an insane pyro show in the Südkurve against rivals Grasshopper CZ. Wow! ☄️🤯 pic.twitter.com/KnghgACiZ7 — Ultras Clips (@ultras_clips) September 5, 2026

شهد مدينة زيورخ بين غراسهوبر وإف سي زيورخ مشهدًا جماهيريًا لافتًا، بعدما حوّلت جماهير الأخير مدرّج "Südkurve" إلى لوحة ناريّة ضخمة خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب ليتزيغروند ضمن منافسات الدوري السويسري.ورفعت جماهير زيورخ عشرات المشاعل والألعاب الناريّة في وقت واحد، لتغطّي ألسنة اللهب والدخان جزءًا كبيرًا من المدرّج، وسط هتافات متواصلة وأجواء صاخبة رافقت واحدة من أبرز مباريات السويسريّة جماهيريًّا.وجاء خلال الديربي الـ295 لمدينة زيورخ، الذي جمع ضمن الجولة السابعة من الدوري السويسري، على ملعب ليتزيغروند الذي يتقاسمه الناديان في مبارياتهما على أرضهما. وكان غراسهوبر قد دخل المواجهة بعدما حقق الأول في الدوري هذا الموسم أمام غالن، بينما خاض إف سي زيورخ اللقاء وهو في المركز التاسع.ولم تقتصر الإثارة على المدرّجات، إذ شهدت المباراة مواجهة متقاربة بين الفريقين، قبل أن تنتهي بالتعادل (2-2)، ليخرج كلّ طرف بنقطة من ديربي اتسم بأجوائه الجماهيرية اللافتة داخل وخارج أرض الملعب.