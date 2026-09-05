فيديو - عرض ناري يزيّن ديربي زيورخ

شهد ديربي
مدينة زيورخ بين غراسهوبر وإف سي زيورخ مشهدًا جماهيريًا لافتًا، بعدما حوّلت جماهير الأخير مدرّج "Südkurve" إلى لوحة ناريّة ضخمة خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب ليتزيغروند ضمن منافسات الدوري السويسري.
ورفعت جماهير إف سي
زيورخ عشرات المشاعل والألعاب الناريّة في وقت واحد، لتغطّي ألسنة اللهب والدخان جزءًا كبيرًا من المدرّج، وسط هتافات متواصلة وأجواء صاخبة رافقت واحدة من أبرز مباريات الكرة
السويسريّة جماهيريًّا.
وجاء العرض
خلال الديربي الـ295 لمدينة زيورخ، الذي جمع الغريمين
ضمن الجولة السابعة من الدوري السويسري، على ملعب ليتزيغروند الذي يتقاسمه الناديان في مبارياتهما على أرضهما. و
كان غراسهوبر قد دخل المواجهة بعدما حقق انتصاره
الأول في الدوري هذا الموسم أمام سانت
غالن، بينما خاض إف سي زيورخ اللقاء وهو في المركز التاسع.
ولم تقتصر الإثارة على المدرّجات، إذ شهدت المباراة مواجهة متقاربة بين الفريقين، قبل أن تنتهي بالتعادل (2-2)، ليخرج كلّ طرف بنقطة من ديربي اتسم بأجوائه الجماهيرية اللافتة داخل وخارج أرض الملعب.