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فيديو - فيديو جديد يعيد قضية لاعبة مقتولة للواجهة

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فيديو - فيديو جديد يعيد قضية لاعبة مقتولة للواجهة
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رياضة

2026-09-05 | 18:31
فيديو - فيديو جديد يعيد قضية لاعبة مقتولة للواجهة

اللحظات الأولى التي عثرت فيها الشرطة على جثمانها داخل سيارتها

أعادت لقطات جديدة من كاميرا مثبّتة على زي شرطي قضيّة مقتل لاعبة كرة القدم الأميركية الشابة كارولين جوردين هاينتز إلى الواجهة، بعدما أظهرت اللحظات الأولى التي عثرت فيها الشرطة على جثمانها داخل سيارتها في ولاية بنسلفانيا.
وكانت هاينتز، البالغة 18 عامًا، تستعد لبدء عامها الجامعي الأول في جامعة "PennWest California"، حيث انضمّت إلى فريق كرة القدم النسائي، قبل أن تختفي مساء 19 آب - أغسطس
وبعد عدم عودتها، استخدم والدها جهاز "AirTag" لتحديد موقع سيّارتها، لتصل الشرطة إليها بعد منتصف الليل قرب المكتبة العامّة في بلدة كاليفورنيا وتجد جثمانها في الجزء الخلفي من السيارة.
وأظهرت اللقطات، التي أُفرج عنها في 3 أيلول - سبتمبر، أحد الضباّط وهو يطلب الإسعاف فورًا بعد اكتشاف آثار دم داخل المركبة. وبحسب ما عُرض لاحقًا في المحكمة، أظهر الفحص الأوّلي وجود طعنات في جسدها.
وتتّهم شرطة ولاية بنسلفانيا صديقها رويس موزر، 18 عامًا، بالقتل وعدد من الجرائم المرتبطة بالقضيّة، فيما تواجه والدته رايتشل موزر اتهامات بالمساعدة في إخفاء الأدلة وعرقلة التحقيق.
وأبقت المحكمة التهم بحق الاثنين بعد جلسة تمهيدية في 1 أيلول - سبتمبر، وهما محتجزان من دون كفالة، على أن تُعقد جلسة توجيه الاتهام الرسمية في 13 تشرين الأوّل - أكتوبر.
 
 

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رياضة

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كارولين جوردين هاينتز

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