فيديو - رونالدو يتجسّس على خطّة الاتحاد

KKKKKKKKK O Cristiano lendo a instrução que estava com o Danilo Pereira pic.twitter.com/T53ECLZCD9 — Central do Arabão (@centraldoarabao) September 5, 2026

لفت الأنظار بلقطة طريفة خلال مواجهة النصر والاتحاد في الدوري السعودي، بعدما حاول الاطّلاع على تعليمات تكتيكيّة وصلت إلى البرتغالي دانيلو بيريرا من الجهاز الفنّي لفريقه.وأظهرت اللقطات دانيلو وهو يحمل ورقة صغيرة تتضمّن تعليمات من مدرّب ، قبل أن يقترب منه مواطنه رونالدو ويبدأ بالنظر إلى الورقة محاولًا قراءة ما كُتب عليها، في لم يغب عن عدسات الكاميرات.وجمعت المواجهة اللاعبين البرتغاليين وجهًا لوجه، مع قيادة رونالدو هجوم النصر، فيما شارك دانيلو في دفاع الاتّحاد ضمن الجولة الخامسة من المحترفين السعودي.ولم تساعد "المحاولة الاستطلاعيّة" رونالدو على تغيير مسار المباراة، إذ نجح الاتّحاد في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة (2-1) على ملعب مدينة الملك الرياضيّة في جدّة، ملحقًا بالنصر خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.وبقيت لقطة رونالدو ودانيلو من أبرز المشاهد الجانبية في اللقاء، خصوصًا مع الطريقة العفوية التي حاول بها النجم البرتغالي التقاط ما تحمله الورقة من تعليمات.