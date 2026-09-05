فيديو - رونالدو يتجسّس على خطّة الاتحاد

لفت كريستيانو رونالدو
الأنظار بلقطة طريفة خلال مواجهة النصر والاتحاد في الدوري السعودي، بعدما حاول الاطّلاع على تعليمات تكتيكيّة وصلت إلى البرتغالي دانيلو بيريرا من الجهاز الفنّي لفريقه.
وأظهرت اللقطات دانيلو وهو يحمل ورقة صغيرة تتضمّن تعليمات من مدرّب الاتحاد
، قبل أن يقترب منه مواطنه رونالدو ويبدأ بالنظر إلى الورقة محاولًا قراءة ما كُتب عليها، في مشهد سريع
لم يغب عن عدسات الكاميرات.
وجمعت المواجهة اللاعبين البرتغاليين وجهًا لوجه، مع قيادة رونالدو هجوم النصر، فيما شارك دانيلو في دفاع الاتّحاد ضمن الجولة الخامسة من دوري
المحترفين السعودي.
ولم تساعد "المحاولة الاستطلاعيّة" رونالدو على تغيير مسار المباراة، إذ نجح الاتّحاد في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة (2-1) على ملعب مدينة الملك عبد الله
الرياضيّة في جدّة، ملحقًا بالنصر خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.
وبقيت لقطة رونالدو ودانيلو من أبرز المشاهد الجانبية في اللقاء، خصوصًا مع الطريقة العفوية التي حاول بها النجم البرتغالي التقاط ما تحمله الورقة من تعليمات.