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فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

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فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة
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رياضة

2026-09-05 | 18:36
فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

سقط كارتي خارج الحلبة خلال الجولة الأولى

شهد نزال الوزن الثقيل بين الإيرلندي توماس كارتي والإنجليزي ديف ألين نهاية غريبة ومقلقة في ملعب كروك بارك بالعاصمة دبلن، بعدما سقط كارتي خارج الحلبة خلال الجولة الأولى فقط.
وجاءت اللقطة بعد 82 ثانية من البداية، حين تبادل الملاكمان الضربات قرب الحبال قبل أن يوجّه ألين لكمة قصيرة خلال التحام بينهما. 
وأظهرت الإعادة أنّ كارتي أدار رأسه في اللحظة نفسها، لتستقرّ الضربة قرب مؤخّرة الرأس، ثمّ فقد توازنه واندفع عبر الحبال إلى خارج الحلبة.
وسقط الملاكم الإيرلندي عند منطقة المقاعد المحيطة بالحلبة، قبل أن يتدخّل الطاقم الطبّي سريعًا ويقدّم له الأكسجين لعدّة دقائق، وبعد فحصه، تقرّر عدم السماح له باستكمال النزال.
وأُعلنت المواجهة "من دون نتيجة"، بعدما اعتبر المسؤولون الواقعة عرضيّة ولم يُستبعد ألين، الذي بدا بدوره مذهولًا من النهاية المبكرة.
وجاء النزال ضمن الأمسية التي سبقت المواجهة الوداعية لكاتي تايلور، وسط حضور بلغ نحو 80 ألف متفرّج في كروك بارك.
ورغم قوة السقوط، تمكّن كارتي لاحقًا من مغادرة المنطقة سيرًا على قدميه والتوجّه إلى غرف الملابس، لتنتهي مواجهة كان من المقرّر أن تمتدّ إلى عشر جولات بعد أقل من دقيقة ونصف.
 

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