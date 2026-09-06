فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى

Hollanda liginde cinayet girişimi



PSV li Van bommel rakibi Aaron Bouwman a kafa göz daldı



Bouwman ölümden döndü



Önce kırık var zannedildi



Hastanede akciğer ve boyun ezilmesi yaşadığı anlaşıldı



4 hafta sahalardan uzak kalacak



Bu pozisyonda van Bommel sarı kart gördü



VAR… — Futboldur Hayat (@futboldurhayat) September 6, 2026

تحوّل تدخّل بومل، لاعب آيندهوفن، على مدافع الشاب آرون باومان إلى واحدة من أكثر لقطات قمّة إثارة للجدل، بعدما انتهت المواجهة بينهما بنقل باومان إلى المستشفى.ووقعت الحادثة في الدقيقة 81، عندما اندفع فان بومل بسرعة نحو كرة هوائية واصطدم بباومان في الرأس والجزء العلوي من جسده، ليسقط مدافع أياكس أرضًا ويعاني صعوبة في التنفّس، وسط اعتراضات قويّة من زملائه.واكتفى الحكم ساندر إيك بإشهار البطاقة الصفراء، فيما لم يتدخّل حكم الفيديو المساعد لتغيير القرار.وفي التالي، أقرّ ريموند فان مينين، مسؤول شؤون الحكّام في الاتّحاد ، بأن التدخل كان يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، معتبرًا أنّ باومان تعرّضت للخطر.ونُقل اللاعب البالغ 19 عامًا إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات إصابته برضوض في عظم القصّ والرئة، وأعلن أياكس أنّه لن يشارك مجددًا خلال شهر أيلول - سبتمبر. وزار فان بومل باومان بعد المباراة وقدم له اعتذاره عن التدخّل.وانتهت المواجهة على ملعب بفوز آيندهوفن (3-1) في واحدة من أبرز مباريات الجولة.