أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى
A-
A+

رياضة

2026-09-06 | 17:50
فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى

اندفع فان بومل بسرعة نحو كرة هوائية واصطدم بباومان في الرأس والجزء العلوي من جسده

تحوّل تدخّل روبن فان بومل، لاعب آيندهوفن، على مدافع أياكس الشاب آرون باومان إلى واحدة من أكثر لقطات قمّة الدوري الهولندي إثارة للجدل، بعدما انتهت المواجهة بينهما بنقل باومان إلى المستشفى.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 81، عندما اندفع فان بومل بسرعة نحو كرة هوائية واصطدم بباومان في الرأس والجزء العلوي من جسده، ليسقط مدافع أياكس أرضًا ويعاني صعوبة في التنفّس، وسط اعتراضات قويّة من زملائه.
واكتفى الحكم ساندر فان دير إيك بإشهار البطاقة الصفراء، فيما لم يتدخّل حكم الفيديو المساعد لتغيير القرار. 
وفي اليوم التالي، أقرّ ريموند فان مينين، مسؤول شؤون الحكّام في الاتّحاد الهولندي، بأن التدخل كان يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، معتبرًا أنّ سلامة باومان تعرّضت للخطر.
ونُقل اللاعب البالغ 19 عامًا إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات إصابته برضوض في عظم القصّ والرئة، وأعلن أياكس أنّه لن يشارك مجددًا خلال شهر أيلول - سبتمبر. وزار فان بومل باومان بعد المباراة وقدم له اعتذاره عن التدخّل.
وانتهت المواجهة على ملعب يوهان كرويف بفوز آيندهوفن (3-1) في واحدة من أبرز مباريات الجولة.
 

مقالات ذات صلة

فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل
2026-07-28

فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل

فيديو - حادث مروّع يُدخل بطل العالم إلى المستشفى
2026-08-01

فيديو - حادث مروّع يُدخل بطل العالم إلى المستشفى

فيديو - موهبة أياكس تُذهل الجماهير في تحدٍّ استثنائي
2026-08-29

فيديو - موهبة أياكس تُذهل الجماهير في تحدٍّ استثنائي

أزمة قلبية مفاجئة تُدخل مريم حليم المستشفى وتؤجل تصوير عملها الجديد
2026-08-25

أزمة قلبية مفاجئة تُدخل مريم حليم المستشفى وتؤجل تصوير عملها الجديد

فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى

رياضة

كرة القدم

روبن فان بومل

آرون باومان

آيندهوفن

أياكس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شعر ألكاراز يثير غيرة سابالينكا
فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - حارس وهدّاف.. كومان الابن يفعلها
17:54

فيديو - حارس وهدّاف.. كومان الابن يفعلها

أصبح كومان الابن أوّل حارس مرمى في تاريخ الدوري الهولندي يسجّل هدفين في مباراة واحدة

17:54

فيديو - حارس وهدّاف.. كومان الابن يفعلها

أصبح كومان الابن أوّل حارس مرمى في تاريخ الدوري الهولندي يسجّل هدفين في مباراة واحدة

فيديو - شعر ألكاراز يثير غيرة سابالينكا
17:52

فيديو - شعر ألكاراز يثير غيرة سابالينكا

لفتت تسريحة النجم الإسباني الجديدة انتباه المصنّفة الأولى عالميًّا.

17:52

فيديو - شعر ألكاراز يثير غيرة سابالينكا

لفتت تسريحة النجم الإسباني الجديدة انتباه المصنّفة الأولى عالميًّا.

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة
18:36

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

سقط كارتي خارج الحلبة خلال الجولة الأولى

18:36

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

سقط كارتي خارج الحلبة خلال الجولة الأولى

اخترنا لكم
فيديو - حارس وهدّاف.. كومان الابن يفعلها
17:54
فيديو - شعر ألكاراز يثير غيرة سابالينكا
17:52
فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة
18:36
فيديو - رونالدو يتجسّس على خطّة الاتحاد
18:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026