فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى

تحوّل تدخّل روبن فان
بومل، لاعب آيندهوفن، على مدافع أياكس
الشاب آرون باومان إلى واحدة من أكثر لقطات قمّة الدوري الهولندي
إثارة للجدل، بعدما انتهت المواجهة بينهما بنقل باومان إلى المستشفى.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 81، عندما اندفع فان بومل بسرعة نحو كرة هوائية واصطدم بباومان في الرأس والجزء العلوي من جسده، ليسقط مدافع أياكس أرضًا ويعاني صعوبة في التنفّس، وسط اعتراضات قويّة من زملائه.
واكتفى الحكم ساندر فان دير
إيك بإشهار البطاقة الصفراء، فيما لم يتدخّل حكم الفيديو المساعد لتغيير القرار.
وفي اليوم
التالي، أقرّ ريموند فان مينين، مسؤول شؤون الحكّام في الاتّحاد الهولندي
، بأن التدخل كان يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، معتبرًا أنّ سلامة
باومان تعرّضت للخطر.
ونُقل اللاعب البالغ 19 عامًا إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات إصابته برضوض في عظم القصّ والرئة، وأعلن أياكس أنّه لن يشارك مجددًا خلال شهر أيلول - سبتمبر. وزار فان بومل باومان بعد المباراة وقدم له اعتذاره عن التدخّل.
وانتهت المواجهة على ملعب يوهان كرويف
بفوز آيندهوفن (3-1) في واحدة من أبرز مباريات الجولة.