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فيديو - شعر ألكاراز يثير غيرة سابالينكا

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فيديو - شعر ألكاراز يثير غيرة سابالينكا
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رياضة

2026-09-06 | 17:52
فيديو - شعر ألكاراز يثير غيرة سابالينكا

لفتت تسريحة النجم الإسباني الجديدة انتباه المصنّفة الأولى عالميًّا.

دخلت أرينا سابالينكا في حوار طريف مع كارلوس ألكاراز على أحد ملاعب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما لفتت تسريحة النجم الإسباني الجديدة انتباه المصنّفة الأولى عالميًّا.
وبدأت اللقطة بتبادل نظرات وابتسامات بين اللاعبين، قبل أن تبادر سابالينكا بالتعليق على شعر ألكاراز، مازحة بأنّها تشعر بالغيرة لأنّه يملك شعرًا أكثر منها. وردّ الإسباني بشرح الوقت الذي يحتاجه حاليًّا لترتيب تسريحته، مقارنة بالفترة التي كان يعتمد فيها قصة شعر أقصر بكثير.
وتحوّل الحديث سريعًا إلى لحظة مرحة بين النجمين، تبادلا خلالها الضحكات قبل أن يعود كلّ منهما إلى تدريباته استعدادًا لمواصلة مشواره في البطولة.
وكان ألكاراز قد ظهر في النسخة الماضية من أميركا المفتوحة برأس شبه حليق، قبل أن يعود هذا العام بإطلالة مختلفة أثارت الكثير من التعليقات داخل وخارج ملاعب التنس.
ويحافظ ألكاراز وسابالينكا على علاقة ودّيّة معروفة في جولات التنس، وسبق أن جمعتهما أكثر من لقطة مرحة في البطولات الكبرى.
وكان الثنائي قد عاش أجواءً مميزة في نيويورك خلال الموسم الماضي، بعدما أنهى كلّ منهما البطولة متوّجًا بلقب منافسات الفردي.
ويواصل اللاعبان المنافسة في نيويورك بحثًا عن لقب جديد، في وقت تحوّلت فيه تسريحة ألكاراز إلى مادة للمزاح حتّى بين أبرز نجوم اللعبة.
 

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التنس

بطولة أميركا المفتوحة للتنس

كارلوس ألكاراز

أرينا سابالينكا

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