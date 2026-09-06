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فيديو - حارس وهدّاف.. كومان الابن يفعلها

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فيديو - حارس وهدّاف.. كومان الابن يفعلها
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رياضة

2026-09-06 | 17:54
فيديو - حارس وهدّاف.. كومان الابن يفعلها

أصبح كومان الابن أوّل حارس مرمى في تاريخ الدوري الهولندي يسجّل هدفين في مباراة واحدة

كتب رونالد كومان الابن، حارس مرمى تيلستار ونجل النجم والمدرّب الهولندي رونالد كومان، لقطة نادرة في الدوري الهولندي بعدما تحوّل إلى هدّاف فريقه وسجّل هدفين من ركلتي جزاء أمام كامبور.
وتعقّدت مهمّة تيلستار منذ الدقيقة 22، بعد طرد نوكفي ثوريسون ومواصلة الفريق اللقاء بعشرة لاعبين، قبل أن يتقدّم كامبور بهدفين في الدقيقتين 54 و60.
لكنّ الحارس البالغ 31 عامًا تولّى مسؤوليّة تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 63، وسجّل منها هدف تقليص الفارق إلى (1-2)، قبل أن يحصل تيلستار على ركلة أخرى في اللحظات الأخيرة بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.
وفي الدقيقة 101، تقدّم كومان الابن مجدّدًا من مرماه إلى نقطة الجزاء، وحافظ على هدوئه رغم محاولات لاعبي كامبور تشتيت تركيزه، ليسدّد بنجاح ويمنح فريقه التعادل (2-2) في اللحظة الأخيرة.
وبهذه الثنائيّة، أصبح كومان الابن أوّل حارس مرمى في تاريخ الدوري الهولندي يسجّل هدفين في مباراة واحدة.
وأكّد الحارس بعد اللقاء أنّه المنفّذ الأول لركلات الجزاء في تيلستار، ليواصل تقليدًا هجوميًّا غير مألوف في مركزه، بعدما سبق أن سجّل ركلة جزاء حاسمة للفريق في أيّار - مايو الماضي. 
 

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