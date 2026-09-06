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فيديو - في البرازيل.. حكم يشتبك مع لاعب

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فيديو - في البرازيل.. حكم يشتبك مع لاعب
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رياضة

2026-09-06 | 18:19
فيديو - في البرازيل.. حكم يشتبك مع لاعب

دخل الحكم دافي دي أوليفيرا لاسيردا في مواجهة جسديّة مباشرة مع لاعب فلومينينسي أجوستين كانوبيو

شهد ديربي فلومينينسي وفاسكو دا غاما في الدوري البرازيلي لقطة غير مألوفة، بعدما دخل الحكم دافي دي أوليفيرا لاسيردا في مواجهة جسديّة مباشرة مع لاعب فلومينينسي أجوستين كانوبيو خلال الشوط الأول.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 19، عندما تدخّل الحكم لاحتواء مشادّة بين كانوبيو وأحد لاعبي فاسكو، قبل أن يقترب من اللاعب الأوروغوياني ويصطدم به بصدره، في مشهد أثار اعتراض لاعبي فلومينينسي ودفع هالك إلى التدخّل وإبعاد زميله عن الحكم.
ولم تمرّ اللقطة بهدوء، إذ انتقد هالك تصرّف الحكم خلال الاستراحة، مؤكّدًا أنّه لم يشاهد من قبل حكمًا يدخل بهذه الطريقة في مواجهة مع لاعب، ومعتبرًا أنّ ما حدث لا يتناسب مع مسؤوليّة إدارة مباراة بهذا الحجم.
وتواصل الجدل بعد صافرة النهاية، بعدما أصدر فلومينينسي بيانًا رسميًّا انتقد فيه أداء الطاقم التحكيمي، واعتبر أنّ الحكم اتّخذ "موقفًا من المواجهة الجسديّة" لا ينسجم مع دوره في تهدئة التوتّر داخل الملعب.
وشهد اللقاء أجواء متوتّرة والكثير من الاحتكاكات والبطاقات، قبل أن يحسم فلومينينسي ديربي ريو دي جانيرو بالفوز (1-0) على ملعب ماراكانا، بهدف لوتشو أكوستا في الشوط الثاني.
 

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رياضة

كرة القدم

فلومينينسي

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