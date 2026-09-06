فيديو - في البرازيل.. حكم يشتبك مع لاعب

Eu sei que esse site gosta do Davi Lacerda.



Mas, tecnicamente, é o árbitro mais fraco que tem no Brasil. Não tem critério nenhum.



Mas é o tipo de arbitragem que o brasileiro (em geral) gosta. 🤷🏾‍♂️



🎥 Sportv pic.twitter.com/xj9xGz1ygc — Paulo Caravina (@soudoapito) September 6, 2026

شهد فلومينينسي وفاسكو دا غاما في لقطة غير مألوفة، بعدما دخل الحكم دافي دي أوليفيرا لاسيردا في مواجهة جسديّة مباشرة مع لاعب فلومينينسي أجوستين كانوبيو خلال الشوط الأول.ووقعت الحادثة في الدقيقة 19، عندما تدخّل الحكم لاحتواء مشادّة بين كانوبيو وأحد لاعبي فاسكو، قبل أن يقترب من اللاعب الأوروغوياني ويصطدم به بصدره، في أثار اعتراض لاعبي فلومينينسي ودفع هالك إلى التدخّل وإبعاد زميله عن الحكم.ولم تمرّ اللقطة بهدوء، إذ انتقد هالك تصرّف الحكم خلال الاستراحة، مؤكّدًا أنّه لم يشاهد من قبل حكمًا يدخل بهذه الطريقة في مواجهة مع لاعب، ومعتبرًا أنّ ما حدث لا يتناسب مع مسؤوليّة إدارة مباراة بهذا الحجم.وتواصل الجدل بعد صافرة النهاية، بعدما أصدر فلومينينسي بيانًا رسميًّا انتقد فيه أداء الطاقم التحكيمي، واعتبر أنّ الحكم اتّخذ "موقفًا من المواجهة الجسديّة" لا ينسجم مع دوره في تهدئة التوتّر داخل الملعب.وشهد اللقاء أجواء متوتّرة والكثير من الاحتكاكات والبطاقات، قبل أن يحسم فلومينينسي ديربي ريو دي جانيرو بالفوز (1-0) على ، بهدف لوتشو أكوستا في الشوط الثاني.