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فيديو - بيتيس يحقّق حلم مشجّع صغير

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فيديو - بيتيس يحقّق حلم مشجّع صغير
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رياضة

2026-09-06 | 18:20
فيديو - بيتيس يحقّق حلم مشجّع صغير

دعا النادي المشجّع لحضور مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني ومنحه فرصة لقاء لاعبي الفريق

حقّق نادي ريال بيتيس حلم مشجّع صغير يُدعى خيسوس، بعدما دعاه لحضور مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني ومنحه فرصة لقاء لاعبي الفريق، في مبادرة إنسانية شارك النادي تفاصيلها عبر حساباته الرسمية.
ويتعافى خيسوس من ساركوما عظمية، وكان من بين أمنياته مشاهدة بيتيس عن قرب والتعرّف إلى نجومه الذين يتابعهم باستمرار. 
وحرص النادي على استقباله خلال يوم المباراة، حيث عاش أجواء اللقاء من داخل الملعب والتقى عددًا من لاعبي الفريق، والتقط معهم الصور قبل أن يتابع المواجهة من المدرجات.
واكتملت الليلة بصورة مثاليّة بالنسبة إلى المشجع الصغير، بعدما نجح بيتيس في الفوز على ريال مدريد (1-0) على ملعب لا كارتوخا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وسجّل الإيرلندي تروي باروت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، فيما حافظ الحارس ألفارو فاييس على تقدّم فريقه بعدما تصدّى لركلة جزاء نفّذها كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع.
وبدا الطفل سعيدًا خلال جولته ولقائه بنجوم الفريق، في حين حظيت المبادرة بإشادة واسعة من جماهير النادي.
 
 

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