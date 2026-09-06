فيديو - بيتيس يحقّق حلم مشجّع صغير

🥹👏 ¡El bonito acto del Betis con Jesús!



💚🤍 El pequeño pudo disfrutar de la victoria ante el Madrid y conocer a sus ídolos.pic.twitter.com/Dg8waXxqRS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2026

حقّق نادي بيتيس حلم مشجّع صغير يُدعى خيسوس، بعدما دعاه لحضور مواجهة في ومنحه فرصة لقاء لاعبي الفريق، في مبادرة إنسانية شارك النادي تفاصيلها عبر حساباته الرسمية.ويتعافى خيسوس من ساركوما عظمية، وكان من بين أمنياته مشاهدة بيتيس عن قرب والتعرّف إلى نجومه الذين يتابعهم باستمرار.وحرص النادي على استقباله خلال يوم المباراة، حيث عاش أجواء اللقاء من داخل الملعب والتقى عددًا من لاعبي الفريق، والتقط معهم الصور قبل أن يتابع المواجهة من المدرجات.واكتملت الليلة بصورة مثاليّة بالنسبة إلى المشجع الصغير، بعدما نجح بيتيس في الفوز على ريال (1-0) على ملعب لا كارتوخا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.وسجّل الإيرلندي باروت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، فيما حافظ الحارس ألفارو فاييس على تقدّم فريقه بعدما تصدّى لركلة جزاء نفّذها كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع.وبدا الطفل سعيدًا خلال جولته ولقائه بنجوم الفريق، في حين حظيت المبادرة بإشادة من جماهير النادي.