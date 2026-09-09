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فيديو - غادر إلى الحمام وعاد ليسجّل هدفًا

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فيديو - غادر إلى الحمام وعاد ليسجّل هدفًا
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رياضة

2026-09-09 | 08:43
فيديو - غادر إلى الحمام وعاد ليسجّل هدفًا

غادر أرض الملعب فجأة خلال مواجهة جوفنتودي وكريسيوما، متجهًا بسرعة إلى غرف الملابس

تحوّل المدافع البرازيلي ماركوس باولو إلى بطل واحدة من أغرب لقطات الجولة في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بعدما غادر أرض الملعب فجأة خلال مواجهة جوفنتودي وكريسيوما، متجهًا بسرعة إلى غرف الملابس لقضاء حاجة طارئة.
وجاء خروجه المفاجئ خلال الشوط الأول، في مشهد حيّر المتابعين والطاقم الفنّي للحظات، قبل أن يعود سريعًا ويكمل اللقاء، ثم يتحول في الشوط الثاني من صاحب لقطة طريفة إلى أحد أبطال المباراة.
وكان الجهاز الفنّي يستعد لإجراء تبديل بعد غياب اللاعب، ورفع الحكم الرابع لوحة التغيير، قبل أن يعود ماركوس باولو مسرعًا إلى أرض الملعب في الوقت المناسب، لتُلغى فكرة استبداله ويواصل المباراة بصورة طبيعية.
وبعد اللقاء، اكتفى اللاعب بالضحك عندما سُئل عن سبب خروجه المفاجئ، وقال: "ذهبت سريعًا إلى غرفة الملابس"، في إشارة واضحة إلى توجهّه إلى الحمام.
ولم تتوقّف غرابة القصّة عند هذا الحدّ، إذ عاد ماركوس باولو ليترك بصمته داخل الملعب، فسجّل الهدف الثاني لجوفنتودي بعدما انطلق خلف الدفاع واستقبل تمريرة أدرلان، قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك.
وفاز جوفنتودي على كريسيوما (2-0) على ملعب هيريبيرتو هولسي، ضمن الجولة 27، ليواصل صدارته لدوري الدرجة الثانية برصيد 50 نقطة.
 
 

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